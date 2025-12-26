Автомобильный портал Motorpage
26 дек 2025

В России снова повысят экологический сбор на шины

Автор фото: ru.freepik.com

Минпромторг России согласовал проект постановления правительства, предусматривающий повышение экологического сбора для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин. Новые правила затронут шины для легковых автомобилей, мотоциклов, автобусов и грузового транспорта

Повышенная ставка будет применяться к тем участникам рынка, которые реализуют шины, не соответствующие современным требованиям по безопасности и экологичности. В министерстве подчеркивают, что добросовестные производители смогут подтвердить соответствие своей продукции действующим нормам в рамках добровольной сертификации по ГОСТ Р 51893-2024.

По оценке ведомства, изменения не окажут негативного влияния на ответственных российских производителей. Напротив, мера должна способствовать очищению рынка от потенциально опасной продукции и стимулировать использование более безопасных технологий в шинной отрасли.

