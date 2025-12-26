В России снова повысят экологический сбор на шины

Минпромторг России согласовал проект постановления правительства, предусматривающий повышение экологического сбора для продавцов канцерогенно опасных автомобильных шин. Новые правила затронут шины для легковых автомобилей, мотоциклов, автобусов и грузового транспорта

Повышенная ставка будет применяться к тем участникам рынка, которые реализуют шины, не соответствующие современным требованиям по безопасности и экологичности. В министерстве подчеркивают, что добросовестные производители смогут подтвердить соответствие своей продукции действующим нормам в рамках добровольной сертификации по ГОСТ Р 51893-2024.

По оценке ведомства, изменения не окажут негативного влияния на ответственных российских производителей. Напротив, мера должна способствовать очищению рынка от потенциально опасной продукции и стимулировать использование более безопасных технологий в шинной отрасли.