Еще недавно мужчин-водителей очень раздражали женщины за рулем. Но почему? Тут много версий. Кто-то считал, что женщины водят хуже мужчин и им нельзя давать права. Или что они часто попадают в аварии. В общем, версий множество и ни одна из них не имеет фактических доказательств

Лично мне кажется, что причина кроется в ином: машина — это символ мужественности. Чего греха таить, многие даже спокойные водители-мужчины заводятся, если им кажется, что их подрезали или обогнали, и начинаются гонки… Все как в дикой природе — самцы соперничают.

Автомобиль — стопроцентно мужская территория. Машину придумали мужчины, ее спроектировали мужчины, на ней ездят мужчины. Но так ли это на самом деле?

Вот, например, история, которая произошла в конце позапрошлого века. Одна девушка полюбила и вышла замуж за бедного совладельца скобяной лавки и мечтателя. У него была безумная идея: сделать повозку, которая бы перемещалась без лошадей (уже странная затея), да еще оснастить ее бензиновым мотором. В то время существовали паровые машины достаточно компактных размеров, также можно было оснастить повозку электрическим двигателем, в крупных городах такие уже ездили. Но бензиновый мотор — тогда витала идея создания такого, но не более… Да и где взять экзотическое топливо для него? Масса вопросов.

Однако эти вопросы не остановили супругов-мечтателей — да, теперь их было уже двое. И на деньги, которые девушка получила в качестве приданого, создается и патентуется двухтактный бензиновый ДВС. И наша героиня и ее муж в первый раз запускают его в новогоднюю ночь 1879 года. Через семь лет после этого, в 1886 м, патентуется машина с газовым двигателем — мотор уже четырехтактный, и в том же году первый в мире такой автомобиль демонстрируется публике на улицах Мангейма. Однако немецкое общество не восприняло новинку, посчитав такое авто бесполезной и опасной игрушкой, а ее изобретателя, мужа нашей героини, — чудаком.

Время шло, он был уже готов продать патенты на свои изобретения и отказаться от мечты. Но утром 5 августа 1888 года жена изобретателя, взяв с собой двух сыновей, тихонько выкатила машину из сарая и отправилась в путешествие к родственникам в Пфорцхайм, до которого было около 104 километров. Она сделала это, чтобы вернуть своему мужу веру в его изобретение и доказать, что на его автомобиле можно путешествовать далеко. И ей это удалось. Женщина преодолела 104 километра всего за 12 часов, показав среднюю скорость около 8,7 километра в час. Путешествие на лошадях заняло бы не меньше времени, но лошадей в то время могли позволить себе только очень состоятельные люди.

Дорога была непростой, машину приходилось толкать в гору, мощности двигателя не хватало, переднее узкое колесо вязло в грунте, засорился топливопровод. Чтобы починить тормоза, пришлось обратиться к шорнику — он сделал накладки из кожи на тормозные колодки. Кончилось топливо — его купили в аптеке. И это трудное первое автомобильное путешествие совершила женщина…

По итогам поездки в автомобиль были внесены некоторые изменения — например, появилась коробка передач. В целом это путешествие не только помогло доработать автомобиль, но и вызвало интерес к авто, которое может передвигаться так далеко, да еще везти столько людей.

В течение последующих четырех лет было продано около 70 автомобилей. Затем были внесены очередные доработки, машина стала четырехколесной. Потом запатентовали грузовик, автобус и основные узлы автомобиля. В 1900 году эта компания стала ведущим игроком европейского автомобильного рынка.

Вы уже поняли о ком идет речь?

Ее звали Сесилия Берта Рингерн, а его Карл Бенц.

Так что первым настоящим водителем был не мужчина. Давайте помнить об этом, пропуская машину с девушкой за рулем. Даже если она не права.

