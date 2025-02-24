В жизни каждого мужчины, а возможно, и женщины наступает кризис среднего возраста. Хотя, поскольку он происходит ближе к 60 годам, то назвать его «средним возрастом» большое лукавство. Так в чем он проявляется? У кого - как, все чудят индивидуально. Но любая профессия накладывает свой отпечаток, в том числе и на глупые поступки. Нет, ничего криминального я не сделал. Просто решил поменять машину, своего еще достаточно свежего и быстрого «японца» на новый автомобиль

Поскольку выбор был между машинами китайских производителей и «санкционными машинами», то по сути выбора и не было. «Параллельный импорт» оказался настолько дорог, что рассматривать его я не стал. Так что, по сути, выбора и не было. Сменить свежего японца, на китайца… думаю это и есть кризис среднего возраста, хотя, возможно, и уже старческая деменция. Но это еще только начало глупостей. Работая много лет в автоизданиях не составило бы труда купить машину быстро и максимально выгодно, выбрать необходимую комплектацию, дождаться, когда ее привезут в салон, и взять без наценок и накруток. Можно и пресс-скидку обсудить. Но я решил - «мы пойдем другим путем», как говорил один известный персонаж. Кто забыл, эта фраза В И Ульянова. И захотел почувствовать себя обычным покупателем, как все, в конце концов у нас развитые рыночные отношения.))) Это была вторая ошибка.

Решил, и сделал, зашел в салон бренда, что находится в 100 метрах от моей работы. Машина понравилась мне во время тестов, посмотрел на ценник, вздохнул, и решил поговорить с менеджером. Я решил, что я могу поговорить с ним, а он решил не удостаивать меня своим общением. Нет, не послал, просто проигнорировал. Ну не страшно, человек, решившийся приобрести новую машину «должен стойко переносить тяготы…» (выдержка из Устава СА).

Отступать не собирался, тяготы меня не страшили. Нашел первую попавшуюся рекламу, оставил телефон, со мной связался представитель салона. Грамотная речь, поставленный голос, вежливый. Я пояснил, что хочу отдать сою машину в трейд ин, и доплатить, меня интересовали условия. Возможно, сделка и состоялась бы, цена нового автомобиля меня вполне устраивала, даже больше скажу, удивила. Но дистанционная оценка моей машины не порадовала, примерно половина от реальной стоимости. Следующий контакт был живей, очередной салон, просит прислать фото ПТС, что я и делаю. Через какое-то время мне перезванивают с закрытого номера и сообщают что я мошенник, что у меня убитая машина которую я продавал в городах за Уралом, названия уже не вспомню. Я в шоке. пытаюсь объяснить, что я единственный собственник, в тех краях не бывал. Очень неприятное ощущение, очень. Но, ничего, оставляю еще одну заявку, перезванивает девушка, очень красивый голос, Яндекс таким бы говорил, только его и слушал, здоровается и спрашивает, по какому телефону мне можно позвонить, я в ступоре, диктую свой телефон… Очередной звонок, уточняю про стоимость интересующей меня машины, оговариваю условия, приезжаю, а ее уже продали, минут за сорок, но есть другая, дороже, причем намного. После контактов с несколькими салонами начинается шквал звонков, помощь в подборе машины, салона, просто помощь, страховка, купить подержанный автомобиль, звонки, звонки, звонки.

Еще один контакт. Сотрудник дилера звонит, спрашивает что меня интересует, называю марку и модель, да такие машины есть в наличии, рассказываю что хочу сдать свой автомобиль с доплатой, да, возможно, высылаю ПТС, предупреждаю, что не был за Уралом и машины там не продавал, он спокоен, говорит такое бывает, когда мошенники забивают VIN хорошей машины в объявления, тогда история другой машины становится чистой. Кстати, насколько после этого можно верить «картотекам» сайтов, продающим подержанные машины? Цена новой машины более чем адекватна, оценка моей машины меня полностью устраивает, договариваюсь о встрече, приезжаю в салон. Встречаюсь с менеджером, она меня ждет и предлагает мне оформить кредит. Я говорю, что готов заплатить наличными разницу, мне кредит не нужен. Меня не слышат, предлагают кредит и все. Нет только кредит, я ухожу, жаль потерянного времени.

Если честно, это начинает уже надоедать. Почему без трюков, рассказов, что моя машина неликвидна, навязывания кредитов, нельзя просто купить машину??? Все эти «скидочные» программы не инструмент привлечения покупателя, а инструмент введения в заблуждение. В общем, устал не на шутку. Больше всего утомляют бесполезные занятия. Когда хочешь отдать деньги за новую машину, но у тебя это не получается. Сразу задумываюсь, как вообще при таком подходе что-то продается. Конечно, я не могу, да и не стану учить автогигантов из КНР, там работают отнюдь не глупые люди, но поделюсь мыслью - покупка нового автомобиля не должна быть настолько неприятной. Тогда может и продажи увеличатся.

Но, какие бы трудности нас не ожидали, мы добьемся своего, такой уж мы народ, россияне. Отправляю заявку в очередной салон, связывается менеджер, представляется Александр, четко и однозначно отвечает на мои вопросы, делает приблизительную оценку моей машины, говорит, какие машины есть в салоне в наличии, спрашивает, нет ли желания приехать? Договариваемся, приезжаю, машины есть, скидки, есть, оценка моей машины ниже рынка, но программа производителя покрывает разницу.

В общем, я оставил свою машину, оплатил разницу, получил два чека на оплату, машина ожидается в среду. Сижу, думаю, а не окажется ли на месте этого автосалона в среду небольшое озеро с лебедями и красивыми лавочками вокруг??? Подсознательно ожидаю подвоха.)

Вот до чего доводит кризис среднего возраста.