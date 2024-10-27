Спрос на российском авторынке взлетел до рекордного уровня за последние три года. Но здоровым и естественным такой рост продаж назвать нельзя, он подогревается угрозой очередного повышения цен, которое может произойти после одобренного регулятором увеличения утилизационного сбора

Что и говорить, а скучать на российском авторынке не приходится. Сейчас тут очередной всплеск спроса, граничащий с ажиотажем. По результатам августа реализация новых авто взлетела до отметки в 148,3 тыс. единиц, что является рекордным месячным показателем за три предыдущих года. Последний раз такие объемы наблюдались три года назад — весной и летом 2021 го, когда в период с марта по июнь ежемесячные продажи превышали отметку в 150 тыс. единиц. А по итогам восьми месяцев текущего года продажи новых машин в РФ пересекли символичную миллионную черту, достигнув отметки 1,003 млн единиц. Почти столько же новых авто в стране было продано за весь 2023 год, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составляет внушительные 65%.

Покупать, пока не поздно

Вроде бы внешне российский авторынок демонстрирует постепенное восстановление после двух последних кризисных лет. Но это, к сожалению, не совсем так. Участники рынка вынуждены констатировать, что нынешний подъем спроса искусственно подогрет ожиданием очередного подорожания. И, кстати, августовский всплеск потребительской активности очень похож на то, что происходило в марте, когда покупатели тоже буквально побежали в автосалоны.

Тогда, напомним, было широко объявлено, что 1 апреля в РФ будут введены новые правила таможенного оформления автомобилей. Никто особенно не разобрался, что они касаются только машин, ввозимых по схемам параллельного импорта (доля которых на рынке не превышает 10%). Общий информационный фон создавал впечатление, что скоро должны взлететь в цене абсолютно все машины. Одновременно в начале года у импортеров на складах скопились партии нераспроданных прошлогодних авто. Чтобы разгрузить склады, к началу весны поставщики начали давать существенные скидки, в результате в марте продажи подскочили до 146,5 тыс. единиц.

Но в августе спрос даже перескочил мартовские показатели, и причина этому — более тревожный информационный фон. Речь идет о планируемом повышении утилизационного сбора с 1 октября. Еще в середине июля переполох наделала публикация правительственного постановления, согласно которому текущая ставка утилизационного сбора для импортируемых автомобилей должна вырасти на 75–80%. В сентябре власти подтвердили, что постановление о повышение «утиля» вступит в силу. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что после этого новые машины подорожают.

Горячие головы говорят, что взлет цен может составить «миллион рублей и больше». Хотя при ближайшем рассмотрении все не так драматично. В абсолютных величинах, например, на самые ходовые модели автомобилей с двигателем объемом от 1 до 2 л повышение утильсбора составит с 306 до 556 тыс. рублей, то есть цена на них увеличится на 250 тыс. В Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) говорят, что подорожание в среднем может составить 10–15%, следовательно, машины в среднем станут дороже на 300–400 тыс. рублей. Конечно, это ощутимо, но все же не так драматично, к тому же рост утилизационного сбора может быть отчасти нивелирован скидками от поставщиков.

Доля АВТОВАЗа падает

Власти утверждают, что главная цель повышения ставки утилизационного сбора — стимулирование производства автомобилей внутри страны. Ключевым выгодоприобретателем от таких мер является ведущий российский автопроизводитель АВТОВАЗ, положение которого на рынке за последние месяцы пошатнулось. По данным «Автостата», за 8 месяцев текущего года доля продаж предприятия составила 28%. В то время как за 8 месяцев прошлого года она достигала 31,4%, а по итогам августа она опустилась и вовсе до отметки 26%.

Номинально продажи АВТОВАЗа динамично растут. По результатам текущего года предприятие планирует выпустить порядка полумиллиона автомобилей, то есть выйти на докризисный уровень. Однако такой рост объема производства не поспевает за рвущимся вперед рынком и за китайскими автомобильными компаниями, которые взвинчивают в России темпы продаж. Если присмотреться к статистике, то можно увидеть, что за 8 месяцев этого года продажи машин LADA выросли на 47% до 281 тыс. единиц. В то время как, например, ближайший конкурент — китайская марка Haval увеличила продажи на 100% (до 116,6 тыс.). Другой китайский бренд Geely поднял их на 94% (86,7 тыс.). А китайский производитель Changan умудрился за последний года поднять реализацию своих машин в РФ аж в 3,5 раза — на 242%.

Стоит признать, что показатели ближайших конкурентов АВТОВАЗа — таких, как Haval и Chery, отстают еще в 2,5 раза и более. Но все вместе китайские производители по итогам августа заняли свыше 60% рынка. И это при том, что такие ведущие китайские автогиганты, как, например, BYD, SAIC или FAW, еще не обрушили в полной мере свою силу на российский авторынок.

Воспользоваться преференциями

Так что положение тольяттинского предприятия выглядит все более шатким, и усиление мер поддержки для производства машин на территории РФ для АВТОВАЗа будет очень кстати. Другой вопрос, сможет ли волжский автогигант воспользоваться новыми преференциями? Большая проблема АВТОВАЗа сейчас — ограниченный и частично устаревший модельный ряд. По результатам августа почти 80% продаж автопроизводителя пришлось всего на две модели — Granta и Vesta. В то время как модельный ряд рвущихся в Россию китайских марок может состоять из полутора десятка моделей.

Увы, LADA до сих пор не представлена в самом востребованном и маржинальном сегменте рынка, связанном с кроссоверами. В конце прошлого года совет директоров АВТОВАЗа официально утвердил концепцию, согласно которой на период до 2030 года завод планирует выпуск 12 новых моделей. При этом выход нового кроссовера отечественной марки запланирован только на горизонте 2026 года. Хотя, возможно, новые меры поддержки смогут ускорить процесс обновления модельного ряда LADA, а также приход в Россию новых производственных проектов, прежде всего из Китая. Авторынок же тем временем в конце этого года ждет, скорее всего, падение спроса после грядущего подорожания. Хотя аналитики прогнозируют, что по итогам 2024 года продажи смогут вырулить на показатели свыше 1,5 млн машин, что будет почти на 50% больше, чем в 2023 году.

