4 май 2026

Россияне нашли способ сэкономить до 40% на покупке автомобиля

Автор фото: magnific.com

Все больше покупателей оформляют личные автомобили на компании, используя корпоративные автопарки для снижения затрат

Главная причина такой тенденции связана с изменениями в налоговой нагрузке. С конца прошлого года утильсбор для физических лиц и бизнеса на автомобили мощностью свыше 160 л.с. был уравнен, что открыло дополнительные возможности для оптимизации расходов. При покупке через юридическое лицо можно вернуть 22% НДС, а также снизить нагрузку по НДФЛ и страховым взносам. В результате итоговая стоимость автомобиля для бизнеса оказывается на 30–40% ниже, чем при покупке на частное лицо. Показательный пример — это BMW X3 в максимальной комплектации. При цене 8,5 млн рублей для физлица, для компании она может составить около 5,5 млн рублей.

По итогам первого квартала 2026 года доля продаж новых автомобилей юридическим лицам достигла 12%. При этом 63% таких сделок приходится на лизинг, что эквивалентно 8% от общего объема рынка. В 2025 году компании приобрели более 190 тыс. новых легковых автомобилей, хотя этот показатель стал минимальным за последние три года. Аналитики ожидают заметный рост продаж автомобилей юридическим лицам в конце этого года.

Несмотря на очевидную экономическую выгоду, у схемы есть и ограничения. Использование автомобиля, оформленного на компанию, требует соблюдения ряда формальностей, включая путевые листы и медицинские осмотры. Кроме того, возможны вопросы со стороны контролирующих органов, особенно при последующей продаже машины.
 

