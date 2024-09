В топ-10 ведущих мировых автомобильных концернов в этом году впервые появились китайцы. Это корпорация BYD, которая сейчас демонстрирует самую высокую динамику роста среди глобальных лидеров автопрома и с нынешнего десятого места мирового рейтинга, вероятнее всего, скоро будет подниматься вверх, обгоняя именитые японские и американские компании

Несмотря на все глобальные экономические и политические потрясения последнего времени, первые строчки списка лидеров мирового автопрома остаются достаточно устойчивыми. Как сообщает международная аналитическая компания Focus2move, в текущем году лидером глобального производства автомобилей остается японская Toyota Group. По итогам первого полугодия она реализовала 5 млн автомобилей. Правда, этот результат японцы показали с отрицательной динамикой, которая составляет минус 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Зато Toyota сохраняет большой отрыв от своего ближайшего преследователя. Это немецкий концерн Volkswagen AG, закончивший первое полугодие с результатом 4,15 млн автомобилей. Но в отличие от Toyota немцам удалось избежать падения. Динамика компании из Вольфсбурга находится в зоне роста, правда, совсем небольшого — прирост Volkswagen AG составил 0,7% по сравнению с прошлым годом. Аналитики указывают, что падения германскому производителю удалось избежать за счет прироста продаж на Американском континенте, прежде всего в США, где реализация продукции в текущем году увеличилась на 12%. Достаточно позитивен для компании расклад и в домашней Европе, где продажи выросли почти на 5%. Однако основным источником негативных новостей для Volkswagen служит азиатское направление, где отгрузки сократились практически на 8%, и тут речь идет прежде всего о неудачах на китайском рынке.

Третью ступеньку пьедестала мирового автопрома держат корейцы: концерн Hyundai-Kia сумел продемонстрировать показатель в 3,7 млн проданных машин. Динамика прироста здесь оказалась более существенной: концерн Hyundai-Kia увеличил продажи на 6,3%. Аналитики отмечают, что у себя дома в Азии у корейцев дела идут неважно — в этом году снижение спроса тут приближается к отметке 7%. Зато Hyundai-Kia совершил настоящий рывок на Американском континенте, где концерну удалось продемонстрировать внушительный скачок реализации своих машин в плюс 30%.

На четвертую позицию в мировом рейтинге выехал Альянс Renault-Nissan. И это неплохое достижение французско-японского концерна, который в 2024 году сумел подняться на одну ступеньку выше, показав результат 3,2 млн автомобилей. В среднем Renault-Nissan демонстрирует небольшой, но все же разгон на 1,3%. И, хотя для компании не все удачно складывается на азиатских рынках, на Европейском континенте продажи увеличились более чем на 11%, что и позволяет ей сохранять оптимизм.

А вот корпорация Stellantis — напротив, съехала в этом году на строчку вниз, опустившись на пятое место. Напомним, что концерн был создан в 2021 году и сейчас отвечает за выпуск полутора десятков всемирно известных марок — таких, как Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Chrysler, Jeep, Dodge, Alfa Romeo, Lancia, Maserati и др. В этом году Stellantis удалось реализовать только 3,08 млн автомобилей, что на заметные 9% меньше. Провальным для компании оказался американский рынок — тут продажи рухнули на целых 22%, в Европе и Азии показатели тоже пока в отрицательной зоне — минус 1 и 5% соответственно.

В не лучшем состоянии в настоящий момент находится занимающая шестую позицию американская General Motors, которая с показателем 2,7 млн авто снизила продажи на 6%. Зато занимающая седьмое место компания Ford пока избегает падения и показывает пусть небольшой, но прирост в 0,4% и 1,93 млн проданных автомобилей. Неплохо идут дела и у японских компаний Honda и Suzuki, которые держат восьмую и девятую позиции. Первая демонстрирует рост продаж в 4,2% (1,91 млн авто), Suzuki смогла подрасти на 8,3% до 1,61 млн единиц.

Но главным событием рейтинга ведущих мировых автопроизводителей в этом году стало появление в нем китайской компании. Речь идет о корпорации BYD, которая буквально ворвалась на десятую строчку: по итогам первого полугодия она смогла произвести и продать 1,42 млн автомобилей. Данный показатель по сравнению с мировыми гигантами пока может выглядеть скромным, но впечатляет динамика — пророст выпуска машин BYD за год составляет целых 25,1%, то есть плюс четверть к результатам годичной давности.

BYD Co Ltd (ее название происходит от Build Your Dreams — «Построй свои мечты») основана в 1995 году китайским миллиардером Ван Чуаньфу. С самого начала компания специализировалась на выпуске аккумуляторов и сегодня является одним из ведущих мировых производителей литий-ионных батарей. Поэтому не случайно BYD сконцентрировалась в первую очередь на выпуске электрокаров. Аналитики убеждены, что корпорация вот-вот должна выйти на первое место в мире по производству автомобилей на электрической тяге, обогнав американскую Tesla. По данным Counterpoint Research, во втором квартале текущего года BYD увеличила реализацию электромобилей на 21% — до 426 тыс. машин. Это всего на 4% ниже результата Tesla, которая произвела 443,9 тыс. электромобилей, но уже с падением поставок почти на 5%.

Всего же за прошлый год BYD выпустила 1,6 млн авто на электроприводе, в то время как Tesla завершила прошлый год с показателем 1,84 млн машин. Впрочем, электрокары в общем производственном портфеле BYD по итогам прошлого года заняли 53%. Остальные 47%, или 1,4 млн авто пришлись на выпуск автомобилей с гибридными двигателями.

На фоне своего динамичного роста BYD демонстрирует амбиции мировой экспансии. Недавно китайская корпорация объявила о планах строительства большого автомобильного завода в Пакистане, в июле компания заявила о создании крупного производственного предприятия в Турции. А в июне заработало совместное предприятие BYD Uzbekistan Factory в Узбекистане мощностью 50 тыс. машин в год. Что же касается российского рынка, то на него BYD выходить пока не спешит из-за ограниченности спроса на электрокары.