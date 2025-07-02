Чтобы быть в курсе происходящего, необходимо читать новости, но я не люблю этого делать. И вот почему: они заставляют задумываться о написанном. А что происходит на самом деле?

Вот, например, сейчас самая популярная новость, идущая по всем возможным каналам: уход «китайцев» с нашего рынка. Изменилась экономическая ситуация, дилерские центры закрываются, «китайцы уходят», в общем — тревожная музыка, предвещающая что-то недоброе. И вот тут случайно начинаешь задумываться — уходят, ужас-ужас, конечно, но почему это на самом деле происходит? И вообще, могут ли все компании, пришедшие на наш рынок, быть одинаково успешными? Может, это нормально, что кто-то не выдерживает конкуренции? И тут нет никакой драмы?

Понимаю, вопрос звучит глупо: сказали же — подорожали кредиты, упала покупательская способность, повысились тарифы, компании терпят убытки и уходят с нашего «плохого рынка». Но давайте воспользуемся Бритвой Оккама — инструментом познания мира, который нам подарил монах францисканец еще в Средние века. Если упростить его идею, то давайте упростим задачу, убрав все лишнее. Сформулируем вопрос так: остались бы эти компании на нашем рынке в принципе? Без всех вышеперечисленных изменений в экономике. И ответ получаем практически мгновенно, они все равно ушли бы!

И вот почему. У большинства из них почти невозможно взять машины на тест, PR-службы обещают «вернуться с информацией по текущим слотам», и через пару напоминаний желание взять машину на тест отпадает. А дальше по логике: нет машины — нет теста, и потенциальные читатели не то что не могут получить информацию про конкретный автомобиль, при такой ситуации у автомобильной аудитории просто нет возможности узнать даже о существовании того или иного бренда. Как вы думаете, насколько хорошими окажутся продажи? Я думаю, они будут случайными.

Люди привыкли покупать вещи, о которых хоть что-то знают, это общее правило и для продуктов питания, и для машин. Это аксиома. Трудно захотеть купить машину, если ты даже не догадываешься о ее существовании. Но это всего лишь одна из причин. Вторая — в разнородности китайских автомобилей: в одном и том же классе соседствуют современные разработки и машины, которые являются устаревшими копиями японского или европейского автопрома. В этом и не было бы большой беды, всегда есть люди, готовые купить не самый современный автомобиль с технической стороны — на механике, без электрических регулировок, с не самым большим экраном мультимедийной системы, с устаревшим дизайном. Но тут появляется вторая причина: все машины в одном классе независимо от их качества, дизайна, известности стоят примерно одинаково, так что стимул купить машину малоизвестного бренда не возникает.

«Уходят ли китайцы»? Думаю, нет. Те, что строят заводы, размещают рекламу, рассказывая о своей продукции, создают имидж бренда, собирают машины в нашей стране, меняют цену, анализируя спрос, те, чьи PR-службы охотно контактируют с прессой, те, чьи тест-парки могут предоставить любую машину из линейки представленных на нашем рынке, никуда не уйдут, они останутся. А пришедшие на наш рынок в надежде, что купят все, что ни привезешь, уйдут и с нашего рынка, и вообще. Есть ли в этом что-то трагическое, на мой взгляд, нет. Просто рынок стабилизируется, и останется лучшее. Нельзя читать новости, особенно на работе, на них тратишь слишком много времени.

