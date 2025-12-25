Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2025

МВД предупредило о рисках покупки автомобилей из-за рубежа через интернет

Автор фото: ru.freepik.com

В МВД России заявили, что мошенники все чаще размещают предложения о продаже машин в мессенджерах и рекламных объявлениях, создавая иллюзию легальной и безопасной сделки

В ведомстве подчеркивают, что само наличие объявления не подтверждает надежность продавца. Потенциальным покупателям рекомендуют запрашивать у компании копии ОГРНИП и проверять их через сервисы Федеральной налоговой службы. Если у продавца обнаружены долги, судебные разбирательства или признаки банкротства, от сделки лучше отказаться.

Особое внимание МВД советует уделять цене. Автомобили под заказ, как правило, стоят на 20–25% дороже массовых моделей. Слишком привлекательное предложение может означать, что продавец использует льготный утилизационный сбор без законных оснований. В таком случае при проверке таможенными органами доплату придется вносить уже покупателю.

Надежные импортеры готовы общаться через официальные сайты и бизнес-аккаунты в мессенджерах, а также показывать автомобиль по видеосвязи и подробно отвечать на вопросы. Насторожить должны размытые сроки доставки, попытки ускорить оплату и предложения перейти в личный чат.

Правоохранительные органы также советуют оформлять сделку официально, желательно с участием юриста, и переводить деньги только по банковским реквизитам, указанным в договоре. Оплату рекомендуется вносить частями по мере подтверждения этапов перевозки. Использование криптовалюты, запросы СМС-кодов и переходы по сомнительным ссылкам в МВД называют прямыми признаками мошенничества.

