Модельный ряд Datsun в России представлен седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Обе модели сделаны на базе седана и хэтчбека Lada Kalina соответственно. Теперь марка анонсировала третью модель, опубликовав ее первый тизер.

Никаких подробностей о будущей новинке не сообщается, кроме того, что это машина для активного отдыха, которая создавалась с учетом предпочтений российских покупателей.

Судя по повальному увлечению в Тольятти кросс-версиями различных моделей, речь наверняка идет о подобной, созданной на базе хэтбчека mi-DO. Напомним, что у Lada есть Kalina Cross, седан и универсал Vesta Cross, а в августе будет представлена кросс-версия седана Renault Logan.

Так как, у соплатформенной Lada Kalina есть кросс-версия, то больших проблем с созданием приподнятого хэтчбека Datsun возникнуть не должно. У машины увеличат дорожный просвет, оснастят защитным обвесом из неокрашенного пластика, а ее интерьер будет отличаться от обычного mi-DO оформлением.

Однако есть и более фантастическая гипотеза, которая подразумевает адаптацию представленного весной Datsun Cross под российский рынок. Это субкомпактный хэтчбек, который также активно маскируется под кроссовер. Но данная модель создавалась для индонезийского рынка. Там она оснащается 1,2-литровым мотором, который может сочетаться с механической коробкой передач или вариатором.