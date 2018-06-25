Автомобильный портал Motorpage
25 июн 2018

У Datsun в России появится кросс-хэтчбек

У Datsun в России появится кросс-хэтчбек
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд Datsun в России представлен седаном on-DO и хэтчбеком mi-DO. Обе модели сделаны на базе седана и хэтчбека Lada Kalina соответственно. Теперь марка анонсировала третью модель, опубликовав ее первый тизер.

Никаких подробностей о будущей новинке не сообщается, кроме того, что это машина для активного отдыха, которая создавалась с учетом предпочтений российских покупателей.

Судя по повальному увлечению в Тольятти кросс-версиями различных моделей, речь наверняка идет о подобной, созданной на базе хэтбчека mi-DO. Напомним, что у Lada есть Kalina Cross, седан и универсал Vesta Cross, а в августе будет представлена кросс-версия седана Renault Logan.

Так как, у соплатформенной Lada Kalina есть кросс-версия, то больших проблем с созданием приподнятого хэтчбека Datsun возникнуть не должно. У машины увеличат дорожный просвет, оснастят защитным обвесом из неокрашенного пластика, а ее интерьер будет отличаться от обычного mi-DO оформлением.

Однако есть и более фантастическая гипотеза, которая подразумевает адаптацию представленного весной Datsun Cross под российский рынок. Это субкомпактный хэтчбек, который также активно маскируется под кроссовер. Но данная модель создавалась для индонезийского рынка. Там она оснащается 1,2-литровым мотором, который может сочетаться с механической коробкой передач или вариатором.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Datsun CROSS

Datsun представил свой первый кроссовер

19 января 2018
Datsun on-DO

У российских Datsun обнаружили риск воспламенения

27 июня 2017

Российские продажи Datsun в январе выросли на 10 процентов

16 февраля 2017

В ноябре Datsun потерял более 16 процентов российских продаж

21 декабря 2016

Datsun получил патент на компактный redi-GO в России

20 декабря 2016

Datsun начал поставлять on-DO с «коробкой-автоматом» на внешние рынки

23 ноября 2016

 Новости Datsun

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail - сравнительный тест nissan x-trail 2018 и skoda kodiaq 2017: западные технологии против восточной мудрости Сравнительный тест
25 июня 2018

Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail
"Skoda Kodiaq или Nissan X-Trail: западные технологии против восточной мудрости"
Audi A4 - audi a4 2016 инструмент немецкого мастера
Тест драйв
22 июня 2018

Audi A4
"Audi A4 quattro. Инструмент немецкого мастера"
- honda gold wing tour 2018 dct лучше – меньше
Мотоциклы
21 июня 2018


"Лучше – меньше"
Mercedes-Benz G-Class - mercedes-benz g-class 2019 почти как старый, но… совершенно новый
Тест драйв
19 июня 2018

Mercedes-Benz G-Class
"Почти как старый, но… совершенно новый Mercedes-Benz G-Class"

Написано новостей:

2 1 4 2 6