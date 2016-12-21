Как стало известно из ежемесячного отчета Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в ноябре текущего года японский суббренд Datsun продемонстрировал негативную динамику продаж на российском рынке.

По данным аналитиков АЕБ, в прошлом месяце официальные дилеры Datsun в России сумели реализовать 1 838 автомобилей, ухудшив свой прошлогодний результат на 16,5%. Такой показатель обеспечил японскому суббренду 16-ое место по количеству проданных автомобилей среди всех брендов, представленных на российском авторынке.

По итогам одиннадцати прошедших месяцев объем продаж японских бюджетных авто в России был зафиксирован на уровне 15 983 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 45,5%. За отчетный период доля Datsun на российском рынке, также, уменьшилась на 0,3 процентных пункта и составила 1,4%.

Наиболее популярным автомобилем в российской линейке Datsun по-прежнему остается седан on-DO (25-ое место в общем рейтинге). За месяц российское подразделение суббренда передало в руки своих клиентов 1 468 таких автомобилей, что на 2,5% ниже прошлогодних результатов (-38 шт.). С начала года объемы реализации этой модели составили 12 046 экземпляров, падение к АППГ составило 45%.

Второе место во внутреннем рейтинге суббренда занимает хэтчбек mi-DO. В ноябре россияне приобрели всего 370 таких автомобилей – на 46,7% меньше, чем в ноябре 2015 года. В период с января по ноябрь включительно объем продаж этой модели составил 3 937 экземпляров, падение в годовом отношении составило 46%.