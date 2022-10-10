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10 окт 2022

Представлен обновленный Dongfeng Palaso

Представлен обновленный Dongfeng Palaso

Этот внедорожник разработали методом конверсии обычного пикапа Rich7, который, по факту, является копией японского Nissan Navara

Занятно, но в Dongfeng нисколько не смущаются данного факта, а, наоборот, гордятся им. На самом деле все просто – у Dongfeng с Nissan есть совместное предприятие, в рамках которого компании обмениваются разработками и инженерной документацией, так что все, как говорится, законно.

Но вернемся к Dongfeng Palaso. Итак, после обновления внедорожник получил двухлитровый турбомотор, мощность которого составляет 175 лошадиных сил. Автомобиль оснащается 6-ступенчатой «механикой», однако, в качестве опции можно выбрать 8-диапазонный «автомат» ZF.

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