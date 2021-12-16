В Россию едет китайский Nissan Navara

Во втором квартале 2022 года в России начнутся продажи китайского пикапа Dongfeng Rich 6. Автомобиль является перелицованной копией японского пикапа Nissan Navara

Надо отметить, что копия носит лицензионный характер – автомобиль даже производится на совместном предприятии Dongfeng-Nissan. Фактически, все отличия свелись к измененной передней части – фарам, решетке радиатора и бамперам. В остальном – полная идентичность. То же самое касается и двигателя, как и на Navara, на Rich 6 установлен 2.5-литровый турбодизель с мощностью в 140 лошадиных сил. Мотор работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Отметим, что Nissan Navara последнего поколения никогда не продавался в России, зато некоторое время на рынке предлагался его собрат – Mercedes-Benz X-Class. Интересно, что у Renault тоже была копия «Навары» - модель Alaskan.