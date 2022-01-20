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20 янв 2022

В Россию приедет китайский Nissan Navara

В Россию приедет китайский Nissan Navara
Автор фото: фирма-производитель

Во втором квартале 2022 года в России начнутся продажи рамного пикапа Dongfeng Rich 6, китайская компания Dongfeng Motor уже получила ОТТС на эту модель. Самое интересное в этом пикапе то, что он является лицензионной копией Nissan Navara NP300 D23

С японской моделью китайская новинка унифицирована по ходовой части и агрегатам. Каркас кабины был также полностью взят от "Навары", однако, кузовные панели здесь уникальные.

К слову об агрегатах. В ОТТС заявлен лишь один двигатель - атмосферная дизельная "четверка" 2.5 литра мощностью в 136 лошадиных сил. Не смотрите на этот скромный показатель, зато крутящего момента здесь 305 Нм. Для рабочей машины именно крутящий момент является основной величиной. В целом этот мотор уже успел заработать добрую славу надежного агрегата - его история ведется с 2001 года. В качестве коробки передач здесь используется 5-ступенчатая механика.

Отметим, что автомобиль производится по полному циклу в КНР. В Россию машина будет поставляться напрямую с завода в Поднебесной. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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