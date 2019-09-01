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Представленные для сравнения шипованные шины Blizzak Spike-02 увереннее держались на льду и показали паритет на мокром снегу и слякоти
Представленные для сравнения шипованные шины Blizzak Spike-02 увереннее держались на льду и показали паритет на мокром снегу и слякоти

Компания Bridgestone удерживает лидирующие позиции на российском рынке зимних шин, и, по словам японцев, из-за особенностей местного законодательства лучше всего им удаются нешипованные модели. Чтобы в очередной раз доказать это, нас пригласили в австрийские Альпы на тест новой Blizzak Ice

Похоже, февральская погода чуть обескуражила организаторов – вместо метелей и стужи Альпы встретили щедрым веселым солнцем и подтаявшей снежно-ледяной трассой. Но, возможно, это и к лучшему, стоит лишь вообразить, что здесь представлена модель климата недалекого будущего. Уже не секрет, что глобальное потепление движется на территорию России примерно в 2,5 раза быстрее, чем на другие части планеты, и современным зимним шинам все чаще приходится бороться не только со снегом и льдом, но и с «коктейлем» из слякоти, ледяной крошки и, нередко, реагентов. Многие шинники уже уловили тенденцию и внесли коррективы в конструкцию шин и состав резиновой смеси, поэтому поведение новинки в таких условиях вызывает понятный интерес.

Несгибаемый характер

«Мы с вами уже встречались», – хочу сказать я новой Blizzak Ice. Ведь детали ее асимметричного протектора недвусмысленно напоминают нешипованную флагманскую предшественницу под именем Blizzak VRX. Это неудивительно: на японский рынок новинка двумя годами раньше вышла под схожим индексом VRX2, но в ряде стран получила собственное звучное «ледяное» имя. Однако стоит ли считать Blizzak Ice «глубокой модернизацией» предыдущей модели? Пожалуй, нет, поскольку при общей концепции рисунка здесь немало существенных различий и инноваций.

Возьмем хотя бы фирменную резиновую смесь Active Multicell Compound II, основной принцип работы которой остается неизменным многие годы: пористая структура резины при помощи миниатюрных полостей поглощает скользкий микрослой воды, образующийся при трении шины о лед, и повышает тем самым сцепление с зимней поверхностью. В новой смеси «номер два» эти микропузырьки приобрели более выраженную упорядоченную структуру, заодно был оптимизирован состав каучука, увеличена доля диоксида кремния (силики) и улучшено распределение компонентов. Все это позволило повысить впитывающие свойства «губки», вместе с тем сделав ее плотной и износостойкой.

Помнится, предыдущая модель Blizzak VRX хорошо сочеталась с мощными премиальными автомобилями, она надежно цеплялась за глубокий и укатанный снег, не теряла траекторию на гладком льду, но… делала это как-то «равнодушно-правильно», оставляя желать чуть больше собранности и азарта. Возможно, разработчики Blizzak Ice услышали это пожелание, и проделанную ими работу можно прочесть в рисунке протектора даже на неподвижной шине.

Посадка блоков визуально стала плотнее, появилось больше взаимостопорящих элементов, сохранилось внушительное количество сцепных кромок, образованных многочисленными ломаными ламелями и канавками, при этом детали блоков стали массивнее и шире. Теперь, в сочетании с жесткой резиновой смесью, при продольной и поперечной нагрузке такие блоки меньше деформируются и лучше сохраняют площадь опоры. К тому же чем меньше блок подворачивается подобно ластику, тем меньше он истирается: по заводским измерениям, износостойкость шины выросла на заметные 22%.

Кто кого?

Внезапное потепление не успело растопить зимнее покрытие, и тестовый полигон представляет собой пестрое сочетание снега, подтаявших ледяных «зеркал», глубоких луж и слякоти. На стартовой позиции весело и зло урчат юркие Audi S3, словно желая подвергнуть новую «обувь» серьезному испытанию. И завертелась карусель из обязательных кругов, «змеек», разгонов и торможений… Шины Blizzak Ice по-японски старательно и методично перемалывают мокрый снег, не поскальзываются на льду и не «глиссируют» в лужах. Но даже в тандеме с дружелюбной вспомогательной электроникой они требуют внимания и твердой руки – при хорошем запасе надежности и сцепных свойств эти шины не любят явных ошибок в скорости и выборе траектории.

А чтобы напомнить, как в таких условиях ездят «образцово-показательные» шипованные шины, организаторы предоставили нам целый гараж премиальных автомобилей, в том числе и класса SUV, «обутых» в «зубастые» флагманские модели Blizzak Spike-02. Их мы не раз упоминали в нашей рубрике, а здесь они представляли интерес как «референсные» экземпляры для сравнения.

На смешанном покрытии из мокрого снега, слякоти и воды, где от шипов мало толку и основную роль играет протектор, у обеих топовых моделей компании получился практически паритет, но на мокром льду шипы ожидаемо взяли реванш. Впрочем, не разгромный, если учитывать, что в этой дисциплине нешипованные шины заметно подтянулись, в частности, тормозной путь на льду Blizzak Ice стал на 10% короче, чем у предшественницы. На сухом прогретом асфальте шипованные Blizzak Spike-02 чувствуют себя вполне уверенно даже в петлях горных серпантинов, особенно если их сочетать с настроенным шасси и «умной» электроникой, скажем, кроссовера Porsche Macan, но Blizzak Ice точнее в реакциях и заметно тише. Причем не просто за счет отсутствия цокающих шипов, а благодаря особому распределению воздушных потоков в каналах протектора.

В целом новая Blizzak Ice оставила весьма положительные впечатления, хотя мне трудно выделить некую изюминку в ее характере, что, с точки зрения японских разработчиков, наверное… хорошо. Ровный сбалансированный нрав должен понравиться различным категориям клиентов, тем более что широкий диапазон типоразмеров охватывает автомобили от компактного класса до представительского.

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