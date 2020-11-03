Асимметричные зимние шины еще не так давно считались эффективными и перспективными. Но вдруг шинники стали отказываться от такой конструкции в пользу симметричного направленного дизайна, причем в летнем сегменте ситуация почти обратная. Почему это происходит?

Принцип работы и преимущества асимметричного протектора заключаются в особенностях работы и специализации его наружного и внутреннего участков. С внешней стороны блоки плечевой зоны, как правило, более крупные и плотные для уверенного бокового сцепления в поворотах. Остальные элементы наружной зоны обычно отвечают за управляемость и курсовую устойчивость. Внутренняя часть протектора чаще делается более широкой, на ней размещаются основные сцепные элементы, образованные кромками блоков и ламелями. Здесь же расположена большая часть водоотводящих каналов и канавок. Наглядным примером такого дизайна могут служить нешипованные модели Gislaved Soft Frost 200 и Nokian WR A4.

Есть и другие решения – например, у фрикционной шины Yokohama iceGUARD IG60 асимметричность не сразу бросается в глаза. Плечевые блоки у нее относительно равнозначные, управляемость и курсовую устойчивость обеспечивает центральное ребро, а блоки внешней зоны в большей степени отвечают за сцепление на снегу.

Смена курса

Несмотря на очевидные преимущества, шинные производители один за другим в зимней линейке отказываются от асимметричной схемы, переходя к симметричному направленному рисунку. Недавно пал последний оплот адептов этой концепции в лице концерна Continental, который считался в этом направлении, пожалуй, самым большим авторитетом. В новых поколениях «арктической» шипованной линейки IceContact и фрикционной VikingContact немцы неожиданно отступили от проверенных решений, приносивших им немало первых мест в сравнительных тестовых испытаниях, и тоже перешли на симметричный дизайн.

Такую перемену курса в концерне объяснили глобальным изменением климата. По наблюдениям шинников, даже в традиционно холодных регионах все чаще наблюдаются оттепели, сопровождаемые слякотью и обильной водяной пленкой. Особенно это проявляется в России, где, по данным метеорологических организаций, потепление развивается быстрее, чем в остальных уголках планеты.

Дело в том, что симметричный направленный рисунок при прочих равных условиях эффективнее отводит воду, а современная резиновая смесь, оптимизированный дизайн блоков и новые технологии ламелирования дают возможность достичь полного паритета с асимметричным протектором. К тому же симметрия позволяет более вариативно переставлять колеса на шиномонтаже для равномерного износа, что для мягкой резиновой смеси весьма актуально.

Любят скорость и тепло

Рыночный сегмент, в котором асимметричные зимние шины пока еще удерживают позиции, представляют модели, рассчитанные на мощные автомобили с подчеркнуто хорошей управляемостью, главным образом спорткары. Подразумевается, что эксплуатируются они в регионах с мягкой зимой и в основном с чистыми дорогами.

Помимо асимметричного (чаще направленного) рисунка такие шины отличаются округлой плечевой зоной, рассчитанной больше на уверенное сцепление на виражах асфальтовых дорог, нежели на способность грести в рыхлом снегу. Чтобы улучшить устойчивость и снизить колебание обода относительно пятна контакта, в них применяется более жесткая резиновая смесь и плотная посадка блоков протектора.

Расплачиваться за это приходится ограниченным температурным диапазоном – примерно до –15 °C. Но, как показали тесты нашего издания, даже в этих пределах рассматриваемые шины заметно уступают в маневрировании на снегу и льду «арктическим» моделям. Отсюда и второе ограничение – родной стихией для них является пусть холодный, но все-таки асфальт.

Среди лидеров сегмента стоит упомянуть новую асимметричную модель Pirelli P Zero Winter, омологированную для автомобилей Porsсhe, McLaren, Mersedes-Benz и Audi, скоростную Continental TS860 S (не путать с симметричной TS860) и надежную Nokian WR A4. Однако здесь есть и свои «отступники» – взять хотя бы популярную шину Michelin Pilot Alpin 4, которая в новом, пятом поколении сменила агрессивный асимметричный дизайн на еще более стремительную V-образную симметрию и по характеристикам превзошла предшественницу. Так что тенденция – налицо.

Для снега и мороза

Среди «арктических» моделей асимметричный рисунок теперь чаще встречается у японских производителей, до сих пор получающих от него достойные результаты. Стоит назвать уже упомянутую нешипованную Yokohama iceGUARD IG60 и SUV-шину iceGUARD GO75, которые уверенно ведут себя в глубоком снегу и на льду, хотя не столь убедительны на твердом асфальте. Bridgestone предлагает также нешипованную Blizzak Ice (дебютировавшую у нас год назад) и Revo GZ. Примечательно, что обе компании используют фирменную пористую резиновую смесь, которая улучшает производительность на скользком покрытии.

Шипованных асимметричных шин для суровой зимы найдется не так много, и даже среди популярных «японцев» можно упомянуть разве что эффектную Nitto Therma Spike. Из европейских моделей хорошими характеристиками здесь выделяется шведская Gislaved Nord Frost 200. Ирония в том, что еще недавно шведы специализировались на симметричном рисунке, и асимметрия этим шинам досталась в наследство от «старшего брата» – Continental – в виде хорошо узнаваемых черт шины IceContact первого поколения.