Michelin продолжает развивать концепцию увеличенной ходимости, а также – сохранения эксплуатационных характеристик легковых шин в течение всего жизненного цикла. Новая нешипованная модель X-Ice Snow не только эффективно работает на снегу и льду, но и обеспечивает это даже при высоком износе протектора

Все-таки французы по своей природе революционеры. Практически на каждой мишленовской презентации нам предлагают не просто закономерное развитие уже знакомых технологий, а набор новых и подчас неожиданных решений. Представляя новую фрикционную Michelin X-Ice Snow в шведском Умео, сотрудники компании подчеркнули, что особо гордятся не столько тем, что шине удалось превзойти предшественницу по сцеплению на снегу и льду (на 4 и 8%), сколько способностью эффективно работать на сезон больше, чем среднестатистическая нешипованная шина.

Новинку будут выпускать как для легковых моделей, так и в версии SUV. Последняя, предназначенная для внедорожников и кроссоверов, отличается усиленной конструкцией, в частности, двойным каркасом.

Новая симметрия

Главной инновацией в представленной шине мы уверенно назовем необычную резиновую смесь нового поколения Flex Ice 2.0. В ней появились принципиально иные активные элементы – воздушные поры, которые образуют дополнительные миниатюрные сцепные кромки, цепляющиеся за лед или снег, а также впитывающие и удаляющие скользкий микрослой воды.

Знатоки технологий скажут, что такой принцип давно и успешно используют японские Yokohama и Bridgestone. Но в решении от Michelin есть существенное отличие – здесь поры резины изначально заполнены менее плотным, чем основная смесь, легко истирающимся составом. То есть микропустоты непрерывно образуются на поверхности протектора в результате истирания тех самых частиц. А у японцев губчатая структура с воздушными микропузырьками заложена с самого начала и распространяется на всю глубину протектора. В результате мишленовская резина получилась более упругой и плотной – в движении она минимизирует «гуляние» обода колеса относительно пятна контакта с дорогой, что улучшает курсовую устойчивость и реакции на руление.

При этом французы остались верны симметричному направленному рисунку, но, в отличие от предыдущей модели X-Ice 3 с ее четким делением протектора на две половины широким центральным каналом, теперь предпочли выраженные V-образные линии, где плечевые и центральные блоки выкладываются в единые «галочки», разделенные широкими наклонными водоотводящими каналами.

Эта концепция была отработана еще на шипованной X-Ice North второго поколения (сейчас актуально четвертое), рисунок которой весьма схож. Близкие решения, к примеру, есть в центральной зоне, блоки которой работают с «эффектом гусеницы», образуя непрерывно гребущую поверхность с большим количеством сцепных кромок.

Ламели – разнообразные и глубокие

Заявляя увеличенную ходимость X-Ice Snow как конкурентное преимущество, компания Michelin одновременно позаботилась о безопасности и ходовых характеристиках. Одним из решений стала максимально глубокая – на всю толщину протектора – ламелизация. Если посмотреть рисунок протектора разной степени износа (новой покрышки, истертой до половины и с минимальным рекомендованным для зимы остатком глубины в 4 мм), то будет видно, что шина везде сохранила практически все сцепные кромки, а водоотводящие каналы остались достаточно широкими для снижения риска аквапланирования.

Такая глубокая и частая нарезка заставила озаботиться сохранением плотности протектора. Здесь разработчики в центральной зоне вместо привычных пилообразных ламелей с пирамидальными 3D-стенками предпочли П-образную конфигурацию, где канавки сверху напоминают синусоиду с пологими плоскими волнами. Поскольку эти ламели расположены под углом к продольному и поперечному векторам движения, то углы таких П-образных элементов будут самоблокироваться как при фронтальной, так и при боковой нагрузке. Часть ламелей имеют переменную толщину, что позволяет в движении быстро выдавливать воду, как из спринцовки, а также «защипывать» снежное покрытие для лучшего сцепления.

На мягком и жестком

В дни тестовых испытаний на полигоне вблизи шведского Умео нашлись ледяные дорожки, участки с глубоким снегом и даже мокрые проталины. Для сравнения организаторы предоставили сразу два вида X-Ice Snow – с совершенно новым протектором и c наполовину изношенным.

Пусть в процентном выражении сами мишленовцы приписали новинке не столь внушительное превосходство над предыдущей версией, субъективно ее повадки представились мне значительно более понятными и предсказуемыми, чем у предшественницы. Прежде всего это выражается в быстрых и точных откликах на руление, будь то на снегу, льду или асфальте. Прежняя версия казалась мягче и вальяжнее.

Заметно улучшилось поведение и в поворотах: если предшественница порой норовила распрямить траекторию, то здесь автомобиль куда охотнее заныривал в виражи. Также создалось впечатление, что новинка явно увереннее чувствует себя на рыхлом снегу, и это особенно актуально для московской погоды последних лет, когда после снегопадов на дорогах внезапно возникает толстый слой рыхлой налипающей массы. В таких условиях новый рисунок протектора позволит эффективно грести и быстро самоочищаться.

Чтобы заметить разницу между новой и изношенной шиной, приходилось максимально быстро менять тестовые автомобили. И если проигранные сантиметры и секунды еще можно было интуитивно прочувствовать, то общий характер шины оставался прежним и не требовал менять привычные навыки.