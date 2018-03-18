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Тюнинг. Обзор за март 2018

Startech | Land Rover Discovery вид спереди
Startech | Land Rover Discovery вид спереди
Startech | Land Rover Discovery вид сзади
Startech | Land Rover Discovery вид сзади
AC Schnitzer | BMW 5-й серии вид спереди
AC Schnitzer | BMW 5-й серии вид спереди
AC Schnitzer | BMW 5-й серии вид сзади
AC Schnitzer | BMW 5-й серии вид сзади
Carlex Design | Toyota Hilux вид спереди
Carlex Design | Toyota Hilux вид спереди
Carlex Design | Toyota Hilux вид сзади
Carlex Design | Toyota Hilux вид сзади
Kahn Design | Bentley Bentayga вид спереди
Kahn Design | Bentley Bentayga вид спереди
Kahn Design | Bentley Bentayga вид сзади
Kahn Design | Bentley Bentayga вид сзади

Startech

Land Rover Discovery

Ателье Startech было создано в конце 90-х годов прошлого века компанией Brabus специально для того, чтобы дорабатывать продукцию концерна Chrysler, но сейчас фирма переключилась на более престижную продукцию. Так, в последнее время немецкие мастера предпочитают заниматься тюнингом английских и итальянских автомобилей: Bentley, Land Rover и Maserati. Одна из последних работ – внедорожник Land Rover Discovery нового поколения, получивший комплекс косметических изменений.

Представители Startech подчеркивают, что предлагаемый аэродинамический обвес соз-дан для тех, кто не собирается совершать на этом автомобиле внедорожные подвиги. То есть дизайнеры постарались сделать внешний вид Land Rover более, так сказать, дорожным, для чего приладили к переднему бамперу внушительный сплиттер, визуально уменьшающий дорожный просвет. Но еще интереснее выглядит «кормовая» часть, получившая двойной спойлер на крышу и… огромный гоночный диффузор с крупными выхлопными патрубками.

Данные преобразования внешности на внедорожнике выглядят, мягко говоря, странно, несмотря на то, что в Startech заявляют, что обвес продували в аэродинамической трубе и он улучшает устойчивость автомобиля на высоких скоростях. А вот вставка в вентиляционное отверстие на переднем крыле в виде британского флага выглядит стильно. Завершают комплекс дизайнерских изысков новые 22-дюймовые колеса с низкопрофильными шинами, которые окончательно ставят крест на внедорожных способностях этого Discovery.

AC Schnitzer

BMW 5-й серии

Фирма AC Schnitzer открыта в немецком городе Ахен в далеком 1964 году, благодаря чему считается одной из старейших тюнинговых компаний в мире. Первым доработанным автомобилем стал BMW 1800ti, причем основатель ателье Йозеф Шнитцер сразу заявил его для участия в автогонках. В данное время, правда, фирма гонками не интересуется, предпочитая заниматься «гражданским» тюнингом. Недавно специалисты из Ахена показали комплекс доработок для BMW 5-й серии новейшего поколения.

В первую очередь клиентам предлагается новый аэродинамический обвес для версий с М-пакетом, включающий в себя аккуратный передний сплиттер, накладки на пороги, диффузор в заднем бампере с четырехствольным выхлопом, бленду на заднее стекло и небольшой козырек-спойлер на крышку багажника. Особенно эффектно все это будет смотреться с оригинальными шнитцеровскими колесными дисками и укороченными пружинами, понижающими дорожный просвет на 25 мм спереди и на 20 мм сзади.

У компании готовы обновления и для силовых агрегатов. Так, бензиновый 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор модификации 540i с помощью новой программы управления и доработанных впускной и выпускной систем прибавляет в мощности с 340 до 400 л.с., а 3-литровый турбодизель версии 530d благодаря таким же обновлениям развивает 315 л.с. против 265 л.с. у заводского экземпляра. Помимо увеличения мощности двигатели начинают более агрессивно звучать. В скором времени мотористы ателье обещают доработать модификации 520d, 530i и 550i. И, конечно, компания AC Schnitzer предлагает облагородить интерьер – с помощью алюминиевых педалей, фирменных ковриков, а также нового джойстика iDrive с логотипом ателье.

Carlex Design

Toyota Hilux

Головной офис фирмы Carlex Design находится в Польше. Также ателье имеет торговые представительства в Англии, Германии и Чехии. Занимается компания эксклюзивной перешивкой салонов автомобилей, причем открыла для этой цели даже собственную ювелирную мастерскую. По словам представителей Carlex Design, каждый автомобиль, доработанный ее специалистами, по-настоящему индивидуален. Как, например, этот утилитарный пикап Toyota Hilux, который помимо обновленного салона приобрел и перепроектированную внешность. Впрочем, после всех переделок называть его утилитарным язык не поворачивается.

Салон автомобиля выполнен в вызывающей черно-красной расцветке. Красные вставки имеются на тюнингованном рулевом колесе с толстым ободом и выемками для спортивного хвата на «без пятнадцати три», на подлокотниках и сиденьях, которые стали похожи на роскошные кресла из-за оригинальной рельефной прострочки. Также салон пикапа обзавелся фирменными резиновыми ковриками и мощной аудиосистемой, для установки которой двери и багажный отсек получили дополнительную шумоизоляцию.

Внешний вид автомобиля изменился едва ли не сильнее, чем его салон. Особенно следует отметить навесное оборудование передней части пикапа, включающее в себя контрастный по цвету бампер, словно изрезанный ломаными линиями, измененную решетку радиатора и брутальные накладки на капот. В новом заднем бампере красуются огромные трапециевидные выхлопные трубы, которым позавидуют и суперкары. Добавим спойлер на кузов, «лифт» подвески, расширители колесных арок, огромные колеса с «зубастым» протектором – и получим один из самых эпатажных пикапов в  тюнинговой индустрии. Причем, несмотря на то, что с силовыми агрегатами в ателье традиционно ничего не делали.

Kahn Design

Bentley Bentayga

Ателье Kahn Design занимается доработкой автомобилей самых разных марок, но машины эти в подавляющем большинстве престижные и дорогие, а некоторые – очень дорогие. Так, из ворот фирмы, расположенной в британском городе Бредфорд, периодически выезжают переделанные Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Land Rover, Maserati, Maybach, Mercedes-Benz и Porsche. А недавно английские мастера доработали роскошный кроссовер Bentley Bentayga.

В тюнинг-ателье даже придумали для автомобиля новое название – Le Mans Edition. Правда, по гоночному кольцу в Ле-Мане кроссоверы не ездят, да и этот тюнинговый экземпляр вряд ли покажет там хорошее время, но выглядит он очень агрессивно благодаря мощной «губе» под передним бампером и выкрашенным в черный цвет решеткам воздухозаборников. Собственно, все хромированные элементы, которыми сверкал заводской экземпляр, стали черными, что в сочетании с матовым графитовым цветом кузова создает весьма грозное впечатление. Но еще больше поражает «кормовая» часть кроссовера, получившая антикрыло необычной формы. Внушают уважение и колесные диски диаметром 23 дюйма.

Из технических изменений – только модуль понижения пневматической подвески, с помощью которого кроссовер занижается так, что чуть ли не скребет «брюхом» по асфальту. При этом с помощью нажатия кнопки дорожный просвет можно увеличить до заводских значений, так что проходимость не страдает. С двигателем ничего не делали, зато перешили салон, где появился оригинальный 3D-рисунок елочкой у сидений. Цвет салона тоже черный. Впрочем, варианты отделки интерьера полностью зависят от пожеланий клиента.

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