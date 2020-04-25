"Тюнинг. Обзор за апрель 2020"

ABT Sportsline

Audi SQ7

В 2020 году компании АВТ Sportsline исполняется 60 лет, что делает ее старейшей тюнинговой фирмой в мире. И все эти годы ателье хранит верность одному-единственному концерну, имя которому Volkswagen. Впрочем, под его крылом брендов предостаточно (например, Audi), поэтому с разнообразием моделей проблем нет. Так, не успел кроссовер Audi Q7 пройти процедуру рестайлинга, как мастера из Кемптена подготовили его доработанный вариант, причем взялись сразу за самую мощную модификацию – SQ7.

Надо сказать, что этот автомобиль по технической начинке идентичен соплатформенному купеобразному кроссоверу Audi SQ8, над которым в АВТ поработали ранее. Но, видимо, для соблюдения иерархии SQ7 оказался чуть менее мощным. Так, если в случае с «восьмеркой» отдача 4-литрового 8-цилиндрового турбодизеля была увеличена с 435 до 520 л.с., то здесь она выросла «лишь» до 510 «лошадок». Однако и этот результат впечатляет, особенно учитывая то, что двигатель работает на солярке. Кроме того, максимальный крутящий момент ограничивать не стали: у обеих версий он вырос с 900 до 970 Нм.

Динамических характеристик ателье не обнародовало, но их можно с высокой степенью вероятности вычислить по аналогии с тем же SQ8, для которого они заявлены. Тем более что в заводском виде оба кроссовера разгоняются до «сотни» за 4,8 с. Так вот, если «купе» выполняет это упражнение за 4,45 с, то SQ7 должен ехать примерно так же, возможно, чуть медленнее. Дополнительно отметим, что новинка получила специальную систему ABT Sound Control, благодаря которой выхлопная система звучит более агрессивно. И, конечно, не обошлось без нового аэродинамического обвеса, а также фирменных колесных дисков в нескольких вариантах дизайна.

ABT Sportsline

Volkswagen Multivan T6

В последнее время компания ABT Sportsline стала самой «плодовитой» на новинки среди тюнинг-ателье. Буквально ежемесячно специалисты из немецкого города Кемптен представляют на суд общественности две-три модели, каждая из которых достойна внимания. Все потому, что опыта мастерам ателье не занимать, ведь они дорабатывают автомобили аж с 1960 года. И не только легковушки, но и… микроавтобусы. Как, например, этот Volkswagen Multivan Т6.

Да-да, в ателье АВТ считают, что микроавтобусы можно и нужно индивидуализировать. Их стараниями Multivan научился быстро ездить не только по прямой, но и по извилистой дороге. Для этого стандартные пружины и амортизаторы выкинули, установив специально разработанный спортивный комплект от фирмы Bilstein. Причем, что интересно, владелец сможет самостоятельно настраивать высоту подвески. По сравнению с заводским вариантом автомобиль стал ближе к асфальту на 40–70 мм (в зависимости от регулировок). Кроме того, улучшить управляемость призваны новые колеса диаметром 19 или 20 дюймов, «обутые» в широкую низкопрофильную резину.

За динамику разгона отвечает доработанный силовой агрегат. После процедуры чип-тюнинга 150-сильная версия 2-литрового турбодизеля прибавила в мощности до 180 л.с., а ее крутящий момент вырос с 340 до 400 Нм. Но и это не все. Так, самая сильная модификация мотора прибавила с 204 до 231 л.с. при увеличении максимального крутящего момента с 450 до 490 Нм. Для утилитарного микроавтобуса вполне неплохой результат. Вот только с внешним видом тюнингового экземпляра в ателье ничего делать не стали. То ли еще не придумали аэродинамический обвес, то ли решили, что он ему не нужен.

Prior Design

Lamborghini Urus

Фирма Proir Design базируется в немецком городке Камп-Линтфорт, что в земле Северный Рейн-Вестфалия. Основана она в начале 2000-х. Ателье специализируется на разработке агрессивных аэродинамических обвесов для автомобилей самых разных марок, в число которых входят такие именитые бренды, как Audi, Bentley, BMW, Ford, Jaguar, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI и Porsche. Конечно же, дизайнеры ателье не могли пройти мимо новейшего спортивного кроссовера Lamborghini и подготовили для него «широкофюзеляжный» боди-кит.

Стоит сказать, что этот автомобиль был построен специально для успешного немецкого бизнесмена и телеведущего Роберта Гайсса и его модного бренда Roberto Geissini. Впрочем, такой же аэродинамический обвес теперь может заказать любой желающий. Состоит он из множества карбоновых элементов. В первую очередь стоит отметить расширители колесных арок, сплиттер на переднем бампере и накладные пороги, визуально делающие машину более приземистой. На капоте появился «горб» (якобы мотор без него под капот не входит), а вентиляционные отверстия в крыльях получили новые окантовки.

Кормовая часть обзавелась антикрылом на крыше, а также козырьком-спойлером на пятой двери. У диффузора появились более крупные вертикальные ребра. Не обошлось и без новых колес диаметром аж 24 дюйма с соответствующими низкопрофильными шинами размерностью 285/30 спереди и 335/30 сзади. Вместе с комплектом занижения подвески от фирмы H&R эти колеса без просветов заполняют расширенные колесные арки. А вот с двигателем, как обычно, в Prior Design ничего не делали. С другой стороны, его 650 л.с. и 850 Нм и так более чем достаточно, ведь с ними Urus разгоняется до «сотни» за 3,6 с и достигает умопомрачительных для кроссовера 305 км/ч.

AC Schnitzer

BMW 3 Series Touring

Фирма AC Schnitzer из немецкого города Ахен занимается доводкой автомобилей BMW с 1964 года, когда Йозеф Шнитцер (основатель тюнинг-ателье) подготовил своего первого «баварца» для участия в автогонках. Ныне компания в спортивных соревнованиях не участвует, что не мешает ей продолжать заниматься переделкой «граж­данских» моделей. Так, недавно мастера из Ахена показали, как можно доработать новейший BMW 3 Series в кузове универсал, причем сделали это одними из первых среди коллег по цеху.

Внешние изменения автомобиля достаточно скромные, но они придают ему более агрессивный и в то же время стильный внешний вид. Добиться этого удалось с помощью органичного сплиттера на переднем бампере, накладных порогов, спойлера на крыше и четырехствольного выхлопа. Завершают комплекс внешних изменений новые колесные диски разнообразных вариантов дизайна размерностью 19 или 20 дюймов. Также клиент может облагородить салон – с помощью алюминиевых накладок на педали и подставку для левой ноги, подрулевых «лепестков» для переключения передач, ковриков с логотипом ателье и нового джойстика интерфейса iDrive.

Поработали в ателье и над подвеской, получившей укороченные пружины, из-за чего дорожный просвет универсала уменьшился на 25 мм. Что же касается силовых агрегатов, то пока апгрейд готов только для модификации 330d с 3-литровым турбодизелем. Благодаря чип-тюнингу его мощность увеличена с 265 до 315 л.с., а максимальный крутящий момент достиг 660 Нм против 580 Нм у заводского экземпляра. Также представители AC Schnitzer сообщили, что работают над повышением мощности других модификаций модели.