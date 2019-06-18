"Тюнинг. Обзор за июнь 2019"

Delta4x4

Volkswagen Amarok

В небольшой баварской общине Пфаффенхофен-ан-дер-Глонн расположилось тюнинг-ателье Delta4x4. Известно оно в основном любителям внедорожных вылазок, так как занимается улучшением проходимости соответствующей техники. Так, на автомобили с высоким центром тяжести баварские мастера устанавливают дополнительное оборудование («кенгурятники», лебедки и т.д.), а также увеличивают и без того высокий дорожный просвет. Именно таким образом был подготовлен пикап Volkswagen Amarok.

Первым делом специалисты ателье взялись за лифт подвески. Благодаря специальным проставкам удалось выгадать сразу 100 мм вдобавок к стандартным 203 мм. Но это даже не полдела. Еще 100 мм прибавили, установив на пикап 20-дюймовые колеса с огромными 35-дюймовыми внедорожными шинами Cooper. И, наконец, с помощью новых внедорожных пружин и более длинных амортизаторов клиренс вырос еще на 40 мм. Итого в плюсе получилось 240 мм, хотя представители ателье округляют это число до 250. Впрочем, и без округления просвет увеличился более чем вдвое.

Разумеется, огромные колеса никак не могли поместиться в стандартных арках, поэ­тому их (арки) вырезали, установив вместо них новые, расширившие кузов на целых 200 мм. Помимо этого, пикап обзавелся «кенгурятником» со встроенными светодиодными «противотуманками», а также двойной «люст­рой» (тоже светодиодной) на крыше. Отлично смотрится и матовый красно-черный окрас, где красный фон словно испачкан черными «кляксами». Вот только с силовым агрегатом ничего делать не стали, как и с коробкой передач. А зря, с такими тяжелыми колесами динамика заметно ухудшится, да и трансмиссии придется несладко.

Hennessey

Chevrolet Corvette ZR1

Компания Hennessey, расположившаяся в ангарах аэропорта города Хьюстон, занимается тюнингом с 1991 года. Ее основатель Джон Хеннесси начинал с доводки японских автомобилей, но затем переключился на отечественную (американскую) продукцию. Более того, он даже выпускает собственные суперкары. Так, построенный на шасси Lotus Exige автомобиль умудрился разогнаться быстрее Bugatti Veyron, а недавно анонсирован Venom F5 на шасси собственной разработки, мощность которого достигает 1600 л.с. Но Джон Хеннесси и для «обыкновенного» тюнинга время находит. Например, к доработке самого мощного из серийных Chevrolet Corvette, с индексом ZR1, он обращается уже в третий раз.

Сначала мотористы ателье увеличили мощность 6,2-литровой компрессорной «восьмерки» с 766 до 861 л.с. Затем поработали над силовым агрегатом и «разогнали» его до 1011 л.с. Но и этого им показалось мало, и потому недавно был представлен новый апгрейд – 1211 л.с. Правда, данный показатель доступен только с гоночным топливом, а на обычном 93-м бензине двигатель развивает «всего» 1100 л.с.

Что касается динамических замеров, то они пока не проводились, но и без них понятно, что автомобиль будет быстрее вышеозвученной 1011-сильной версии, которая разгоняется до 96 км/ч за 2,3 с и развивает максимальную скорость 370 км/ч. Для сравнения, показатели стандартного ZR1 составляют 3 с и 340 км/ч.

Интересно, что апгрейд силового агрегата предлагается для обоих вариантов модели – с механической и автоматической коробкой передач. При этом с «механикой» никаких дополнительных работ не проводится, а вот «автомат» придется усиливать, чтобы он смог выдержать «ломовой» крутящий момент.

Lumma Design

Mercedes-AMG G 63

Компания Lumma Design, главный офис которой находится в немецком Винтерлингене, основана в 2004 году. Хотя на самом деле ее стаж в тюнинге составляет более 30 лет, так как не­официальными доработками автомобилей создатели фирмы занялись еще в 1987 году. Специа­лизируется ателье на установке аэродинамических обвесов на продукцию самых разных производителей, если только этот производитель выпускает премиальные модели. На сей раз тюнингу подвергли культовый автомобиль – внедорожник Mercedes-AMG G 63, недавно прошедший процедуру глобального обновления.

Традиционно для Lumma машина получила «широкофюзеляжный» аэродинамический обвес, за счет раздавшихся колесных арок увеличивший ее ширину на 40 мм. Бамперы тоже новые, причем довольно скромные на фоне остальных навесных элементов – к примеру, капота, где красуется «нахлобучка», имитирующая вентиляционные отверстия. Над лобовым стеклом расположилась «люстра» с узенькими и весьма стильными прожекторами, а по бокам – выхлопные трубы, которые вместо сдвоенных (у заводских экземпляров) стали… строенными. Над задним стеклом установлен небольшой спойлер. И, конечно, не обошлось без новых колесных дис­ков диаметром… 24 дюйма!

Кроме обновленной внешности, Lumma представляет апгрейд силовых агрегатов, пользуясь услугами других тюнинг-ателье. В этот раз о партнерстве, правда, ничего не сообщили, зато заявили о том, что мощность 4-литрового турбированного V8 возросла с 585 до 650 л.с., а его максимальный крутящий момент увеличился с 850 до 950 Нм. Не приводится и динамических данных, хотя ясно, что внедорожник стал разгоняться до «сотни» быстрее, чем заводской вариант, выполняющий это упражнение за 4,5 с. Должна вырасти и максимальная скорость, в «стоке» составляющая 240 км/ч.

Novitec

Ferrari Portofino

Одним из самых известных и титулованных доводчиков итальянских суперкаров является немецкая фирма Novitec. Офис тюнинг-ателье расположен в германском городе Штеттен, а его основатель Вольфганг Хагедорн (кстати, стопроцентный немец) является фанатом быстрых машин с Апеннинского полуострова. Разумеется, он делает из быстрых автомобилей сверхбыстрые и основательно перекраивает их внешность. Так произошло и с этим Ferrari Portofino.

Двигатель родстера уже в заводском виде впечатляет своими характеристиками: с 3,9 л рабочего объема снимается 600 л.с. и 760 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с и развивать максимальную скорость 320 км/ч. Но после того, как над ним поработали специалисты Novitec, мощность подросла до 681 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 851 Нм. Благодаря такому апгрейду разгон до «сот­ни» сократился до 3,2 с, а максимальная скорость достигла 325 км/ч.

Понятно, переделкой двигателя дело не ограничилось – дизайну автомобиля уделили не меньшее внимание. И, надо сказать, результат получился вполне гармоничным. При этом в Novitec утверждают, что аэродинамика родстера улучшилась, поскольку все новые навесные элементы продувались в аэро­динамической трубе. Речь идет о переднем спойлере, воздухозаборниках на капоте, боковых порогах и гоночном диффузоре в заднем бампере. Немецкая фирма предлагает также широкий ассортимент легкосплавных колес размерностью 21 и 22 дюйма, которые комплектуются спортивными шинами Pirelli. Вдобавок машину можно оснастить новыми укороченными пружинами, улучшающими и без того отличную управляемость и уменьшающими дорожный просвет на 35 мм.

ABT Sportsline

Audi RS 5 Sportback

Компания ABT Sportsline по праву считается одной из старейших тюнинговых фирм в мире, ведь первый доработанный ею автомобиль был произведен в далеком 1960 году. Если же проследить историю ателье, так сказать, вглубь веков, то окажется, что еще в 1896 году Иоганн Абт открыл в немецком городе Кемптен кузницу, где делал подковы для лошадей. А это, как ни крути, самый настоящий тюнинг. Словом, опыта АВТ в настройке транспортных средств не занимать. И этот опыт, разумеется, пригодился немецким специалистам в доработке Audi RS 5 Sportback.

Силовой агрегат автомобиля (2,9-литровый турбированный V6) уже в «стоковом» виде развивает внушительные 450 л.с. и 600 Нм, однако мас­тера ателье такими показателями, естественно, удовлетвориться не могли. Благодаря процедуре чип-тюнинга и установке спортивной выпускной системы они довели мощность двигателя до 510 л.с., а максимальный крутящий момент – до 690 Нм. Представители АВТ ни слова не говорят о том, как улучшилась динамика «спортбека», но можно предположить, что он стал разгоняться до 100 км/ч быстрее заводского экземпляра, который тратит на это 3,9 с. А максимальная скорость после удаления электронного ограничителя должна легко перемахнуть через отметку 300 км/ч.

Над дизайном автомобиля тоже поработали, хотя стандартные бамперы менять не стали, посчитав их достаточно агрессивными. Теперь под передним бампером красуется мощная «губа» из углепластика, а на его боках расположились сдвоенные «усики», призванные направлять поток воздуха вверх. Фирменная решетка радиатора облачена в карбон, как и боковые зеркала. На «корме» появился тонкий спойлер, в заднем бампере прорезался спортивный диффузор, а по бокам диффузора расположили по паре выхлопных патрубков, тоже обрамленных в углепластик. Опирается машина на новые колеса диамет­ром 21 дюйм с низкопрофильной резиной.

AC Schnitzer

BMW X4

Известный доводчик автомобилей BMW – фирма AC Schnitzer базируется в немецком городе Ахен. Дорабатывает баварские модели она давно, еще с 1964 года. Именно тогда основатель компании Йозеф Шнитцер подготовил BMW 1800 ti для участия в автогонках. Сейчас, правда, ни в каких соревнованиях ателье не участвует, зато гражданские автомобили переделывает с завидным постоянством. Одна из последних работ фирмы – купеобразный кроссовер BMW X4.

Наибольшую дозу обновлений получила «кормовая» часть автомобиля. Она «ощетинилась» сразу двумя спойлерами – на пятой двери и крыше. Если посмотреть на кроссовер спереди, то поначалу можно и не заметить пары небольших сплиттеров внизу бампера. Собственно, это все «обновки» кузова, но их достаточно, чтобы автомобиль стал выглядеть заметно спортивнее заводского вариан­та. А если «обуть» его в фирменные «шнитцеровские» колесные диски, диаметр которых может варьироваться от 19 до 22 дюймов, то смотреться кроссовер будет и вовсе сногсшибательно.

Кроме того, общий внешний вид тюнингового экземпляра улучшают новые укороченные пружины, уменьшающие дорожный просвет на 20 или 25 мм в зависимости от пожеланий заказчика (они еще и управляемость повышают). Что касается двигателей, то на данный момент готов апгрейд для двух дизельных модификаций. Первая из них прибавляет в мощности с 265 до 315 л.с., вторая – с 326 до 380 л.с. В салоне изменения большей частью традиционны для тюнинг-ателье. Речь идет о ковриках с фирменным логотипом, а также об алюминиевых педалях и площадке для отдыха левой ноги. А вот новый оригинальный джойстик интерфейса iDrive является прерогативой именно ателье Schnitzer – данный девайс мастера из Ахена ставят на BMW уже давно.

Brabus

Smart Fortwo Electric Drive Cabriolet

О компании Brabus знают даже те, кто автомобилями в жизни не интересовался, потому что она является, пожалуй, самой известной тюнинговой фирмой в мире. В свое время именно автомобили Brabus, построенные на базе Mercedes-Benz, были завсегдатаями Книги рекордов Гиннесса как быстрейшие в мире. Словом, опыт в постройке сверх­мощной техники у фирмы очень богатый, но данный экземпляр к рекордам скорости не имеет никакого отношения.

Дело в том, что на этот раз тюнингу подвергли не Mercedes-Benz, a карликовый автомобильчик smart, и не обычный, а электрический. Мастера из Боттропа даже придумали ему новое имя: Ultimate E Shadow Edition. В переводе на русский это означает «Окончательное теневое издание». При доработке машины, конечно же, была увеличена мощность силового агрегата. Так, если в «стоке» электромотор развивал 82 л.с. и 160 Нм, то после его перепрограммирования мотористами Brabus отдача возросла до 92 л.с. и 180 Нм.

Ясное дело, улучшилась и динамика: автомобильчик теперь разгоняется до «сотни» за 10,9 с против 11,4 с у заводского варианта. Хотя максимальная скорость не изменилась и по-прежнему составляет 130 км/ч. Впрочем, при обычных настройках отдача у мотора стандартная (82 л.с.), как и в «спортивном» режиме. И только в «Спорт+» достигаются заявленные 92 л.с. То есть электромобиль может быть и мощным, и экономичным. Выглядит он при этом заметно агрессивнее «стоковой» версии прежде всего благодаря расширителям колесных арок и «жабрам» в передних крыльях, а также огромным для своих размеров 18-дюймовым колесам с низкопрофильной резиной. Салон отделан малиновой кожей.

Techart

Porsche 911 Turbo S

Название тюнинг-ателье Techart сложено из двух слов – «техника» и «искусство». Фирма базируется в пригороде Штутгарта и с 1987 года занимается настройкой автомобилей марки Porsche. Представители Techart заявляют, что всю продукцию, выходящую из ворот ателье, можно считать произведением технического искусства. И этот Porsche 911 Turbo S полностью данное заявление подтверждает.

Достаточно посмотреть на мощность, которую развивает тюнингованный силовой агрегат, чтобы понять, что над автомобилем поработали серьезно. Если в стандарте 3,8-литровый турбированный «оппозитник» развивает 580 л.с. и 700 Нм, то после тюнинга его отдача увеличивается до 770 л.с. и 920 Нм. Для сравнения, это гораздо больше, чем даже у «бешеного» заводского GT2 RS, развивающего 700 л.с. и 750 Нм! Динамика у доработанной машины соответствующая: 2,5 с до 100 км/ч и «максималка» свыше 340 км/ч (показатели базового Turbo S составляют 3,3 с и 330 км/ч, а GT2 RS – 2,8 и 340 км/ч).

Чтобы спорткар уверенно держался на дороге на скоростях за 300 км/ч, специалисты ателье основательно перекроили аэродинамику кузова. Передний спойлер получил активный элемент, при необходимости направляющий поток воздуха к радиаторам, а на «корме» появилось регулируемое антикрыло. Воздуховоды в капоте (точнее, в крышке багажника, поскольку мотор расположен сзади) служат для охлаждения тормозов. Для улучшения подачи воздуха к двигателю увеличены воздухозаборники в задних крыльях. Все новые аэродинамические элементы выполнены из углеволокна. Желающим купить чудо-автомобиль нужно поторопиться, так как представители ателье заявили, что выпустят всего 10 экземпляров. Покупатели дополнительно получат гоночный шлем и фирменную сумку.

Mansory

Lamborghini Urus

Ателье Mansory базируется в немецком городе Бранд. Его владелец Курош Мансори сделал себе имя с помощью эпатажных переделок дизайна дорогих и очень дорогих автомобилей. В число до неузнаваемости измененных брендов входят модели Rolls Royce, Bentley и многие другие. Одной из последних работ немцев стал суперкроссовер Lamborghini Urus, и его дизайн вызывает весьма неоднозначное впечатление.

Когда видишь этот автомобиль вживую, создается ощущение, что он материализовался прямиком из видеоигр вроде Need for Speed. Чего только стоит передняя часть кузова, ощетинившаяся «лезвиями» воздухозаборников и резной «губой», расположенной внизу полностью перепроектированного бампера. На капоте вырезали четыре отверстия, и еще по три «жабры» появилось в передних крыльях (причем функциональность всех этих «дырок» под большим вопросом). По бокам кузова можно заметить «граненые» пороги.

Но еще безумнее выглядит задняя часть машины, которая вызывает ассоциации с инопланетным кораблем. Там расположено сразу два крупных антикрыла, а по центру монструозного диффузора находится трехствольный выхлоп, напоминающий сопла ракетных двигателей. Стоит обратить внимание и на гигантские 24-дюймовые колеса, едва помещающиеся в колесных арках и «обтянутые» низкопрофильными шинами. В салоне – углепластик с треугольным рисунком, черная кожа с алькантарой, а также желтые вставки на сиденьях, дверях, передней панели, центральном тоннеле, а также на новых фирменных ковриках и «располневшем» в сечении рулевом колесе. Словом, выглядит машина сногсшибательно, хотя чувство меры дизайнерам Mansory снова отказало.

Gemballa

Porsche Carrera GT

Обычно тюнинговые фирмы занимаются доработками современных автомобилей, но встречаются и исключения. Так, последний суперкар Porsche Carrera GT сошел с конвейера в мае 2006 года, причем выпущено было всего 1270 экземпляров. Спустя годы один из владельцев этого шедевра решил обратиться в ателье Gemballa, чтобы его специалисты поработали над силовым агрегатом и внешностью, а заодно перешили салон.

Надо сказать, что в те времена двигатели не были избалованы турбонаддувом. Вот и в случае с Carrera GT мотор установлен атмосферный. Зато какой! Суперкар приводится в движение 10-цилиндровым агрегатом объемом 5,7 л, с которого снимается 612 л.с. и 590 Нм, что даже в наши дни является очень хорошим показателем. Поскольку атмосферный двигатель дорабатывать куда сложнее, чем турбированный (которому достаточно увеличить давление наддува с помощью новой программы управления), мотористам Gemballa пришлось серьезно повозиться. В результате силовой агрегат получил доработанные впускную и выпускную системы, выхлоп из нержавеющей стали, а также другие «мозги». На выходе получилось 670 л.с. и 630 Нм. Разгон до «сотни» сократился с 3,9 до 3,7 с, а максимальная скорость увеличилась с 330 км/ч до «более 335 км/ч».

Дизайн облагородили с помощью нового аэродинамического обвеса, включающего крупное неподвижное антикрыло взамен заводского убирающегося спойлера. Впрочем, эта программа тюнинга для Gemballa не нова, мастера ателье лишь повторили собственный вариант апгрейда, который они много лет назад предлагали под именем Mirage GT. Зато салон перешит в полном соответствии с пожеланиями владельца, который захотел затянуть его целиком в кожу и углепластик.