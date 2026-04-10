Тюнинг. Обзор за март 2026

AC SCHNITZER BMW i5 M60 xDrive
HENNESSEY VelociRaptor 1200 F-250 | вид спереди
HENNESSEY VelociRaptor 1200 F-250 | салон
MANHART MH7?700
MANSORY Carbonado X | вид спереди
MANSORY Carbonado X | вид сбоку
AC SCHNITZER BMW i5 M60 xDrive

Бежать впереди паровоза как-то не комильфо, но в отношении электровозов таких предубеждений нет. Посему немецкая компания AC Schnitzer, не дожидаясь выхода рестайлинговых «пятерок» BMW восьмого поколения, решила обновить «батарейные» бизнес-седаны и универсалы семейства i5. В качестве демонстратора выбрали топовую полноприводную модификацию M60 xDrive, да еще с заводским пакетом М Sport. На силовую двухмоторную установку (593 л.с./820 Нм) и тяговую батарею эффективной емкостью 81,2 кВт‚ч тюнингеры из Аахена силы решили не тратить и сосредоточились на «допиливании» технологически более податливых элементов. Набор декалей для кузова — это для разминки. Поднимают градус внешней агрессивности выполненные в одном стилистическом ключе передний сплиттер, раздутые боковые «юбки» и индивидуальные варианты кормового спойлера для седана и «сарая» Touring. Разумеется, предложена и особая «обувь» с размером легкосплавных дисков от 19 до 21 дюйма. Алые тормозные суппорты прилагаются. На десерт — проставки, увеличивающие колеи на 20 мм, и набор пружин подвески, которые притапливают и без того заниженную на 7,62 мм посадку M60 xDrive на дополнительные 20–25 мм. В самый раз для автобанов!

HENNESSEY VelociRaptor 1200 F-250

Вот и пойми этих техасцев! С одной стороны, тюнинг-ателье Hennessey в качестве базы для своего проекта в честь предстоящего 250 летнего юбилея независимости США выбрало тяжелый пикап Ford с говорящим названием F-250 Super Duty и, разумеется, в самой мощной полноприводной версии с 6,7 литровым турбодизельным V8. Патриотический настрой поддерживают накладки с надписью «USA 250» на передних крыльях исполина и плашки с изображением звездно-полосатого флага в кабине. Идея доминирования выражена весомо, грубо, зримо. Лифтованная подвеска с компонентами от компании BDS и регулируемыми амортизаторами FOX 2.5 с выносными резервуарами позволила более чем в полтора раза увеличить дорожный просвет, доведя его почти до 350 мм. 37 дюймовые вездеходные покрышки тут в тему, как и тонированная решетка радиатора, светодиодная «люстра» и надменно выпяченная трубчатая «губа» над передним силовым бампером из нержавейки. Но зачем VelociRaptor 1200 F-250 огромная «ноздря» на карбоновом капоте? Словно позабыв о своем имидже «выжимателя мощности», Hennessey ни на йоту не увеличила отдачу стокового «соляроядного». 507 «лошадей», 1200 (даже не 1250!) фунтов-сила-футов тяги — и точка! Фордовский двигатель семейства Power Stroke оказался сверхтвердым орешком или техасцы нет-нет да и вспоминают, что в войне Севера и Юга они были на проигравшей стороне конфедератов?

MANHART MH7?700

Прошло каких-то 40 лет, и тюнинг-ателье Manhart доросло до статуса автопроизводителя. Получение соответствующей лицензии компания из Вупперталя отметила не только сменой второй части своего названия (гордое Automotive вместо Performance), но и выпуском совершенно особой модели. Нет, не прокачанного свеженького гиперкара, а спецверсии на базе ушедшей на покой еще в 2022 м BMW 7 Series шестого поколения, точнее, ее топовой удлиненной модификации M760Li (G12)! Сделав такой ход конем, Manhart сказала многое. Компания и напомнила, что сделала себе имя на доработке моделей BMW, и обозначила свое отношение к нынешнему (G70) флагманскому седану марки, лишившемуся статусного V12. M760Li G12 навсегда останется в этом отношении непревзойденным, а после превращения в MH7?700 — тем более. С новыми «мозгами» блока управления, более производительными турбокомпрессорами 6,6 литровый агрегат выдает теперь 711 л.с. вместо стоковых 610, а тяга преодолела знаковую планку, достигнув 1050 Нм. К тому же форсированный битурбо-V12 еще и звучит чертовски здорово благодаря спортивным даунпайпам и выполненной из нержавейки основной части выхлопной системы с возможностью модуляции саундтрека. На подыгрыше у солиста — лаконичный карбоновый боди-кит, кованые 21 дюймовые диски, заниженная «пневма» и перешитый в двухцветной гамме салон.

MANSORY Carbonado X

Бить, так бить наотмашь! Mansory разнесла вдребезги дизайн суперкара Lamborghini Revuelto, чтобы вылепить настоящее чудовище со шкурой из некрашеного кованого карбона. Все, что можно было гипертрофировать, гипертрофировано, а немногочисленные лакуны заполнены. Взгляните хотя бы на воздухозаборник на крыше и гигантское кормовое антикрыло. Для полноты образа Carbonado X получил оригинальные карбоновые колесные диски FV.10 диаметром 21 дюйм спереди и 22 — сзади. Двухместный кокпит преображен не столь радикально. Тут тюнингеры из баварского городка Бранд ограничились добавлением к фону из кожи и алькантары бирюзовых акцентов и особой амбиентной подсветки. Шильдики Mansory тоже не забыты. О доработках шасси и тормозной системы не сообщается, а вот 6,5 литровый атмосферный V12 из состава гибридной силовой установки с тремя электромоторами прибавил в отдаче относительно «донора»: 930 л.с. vs 835 и 765 Нм тяги vs 725. Суммарная бензино-электрическая мощность выросла с 1015 до 1120 «лошадей». Вроде бы прибавка невелика, но заявлено, что Carbonado X сбросил с времени набора первой сотни с места 0,2 с (2,3 с) и дотянулся до скоростного потолка в 355 км/ч (+5 км/ч).
 

Рекомендуем также почитать:

Тюнинг. Обзор за март 2026
10 апреля 2026

"Тюнинг. Обзор за март 2026"
Тюнинг. Обзор за июль 2025
18 августа 2025

"Тюнинг. Обзор за июль 2025"
Тюнинг. Обзор за январь 2025
10 февраля 2025

"Тюнинг. Обзор за январь 2025"
Тюнинг. Обзор за июль 2024
08 июля 2024

"Тюнинг. Обзор за июль 2024"
Тюнинг. Обзор за июнь 2024
29 июня 2024

"Тюнинг. Обзор за июнь 2024"

Интересные новости по теме

Новость про BMW - MHX6 500

Manhart превратил стандартную версию BMW X6 в спортивный кроссовер

Немецкое тюнинг ателье Manhart представило новый проект на базе BMW X6 xDrive40i. На этот раз мастера сделали ставку на умеренную прибавку мощности и комплексную доработку без перехода в полноценную M-версию 22 декабря 2025 0
Mansory Tesla Cybertruck Elongation

Mansory представил свое виденье электропикапа Tesla Cybertruck

Немецкое ателье Mansory, известное своими радикальными доработками автомобилей, представило новую версию Tesla Cybertruck под названием Elongation 28 февраля 2025 0
Новость про Lamborghini - Mansory Lamborghini Revuelto

Mansory представила Lamborghini Revuelto в ультрасовременном тюнинге Initiate

Тюнинг-ателье Mansory показало свою первую модификацию гибридного суперкара Lamborghini Revuelto под названием Initiate. Этот экземпляр получил не только доработки во внешности, но также и прибавку к мощности 25 декабря 2024 0
Ferrari F8 Tempesta Turchese

Представлен более мощный Ferrari F8 от Mansory

Ателье Mansory представило ряд доработок к суперкару Ferrari F8 Spider. Новая версия получила название Tempesta Turchese и отличается развитым аэродинамическим обвесом, а также форсированным V8 до 880 л.с. 26 ноября 2024 0
Новость про Cadillac Escalade - Hennessey H1000

Ателье Hennessey представило пакет доработок для Cadillac Escalade

В США показали Cadillac Escalade с пакетом доработок от Hennessey Performance. Автомобиль получил названием Hennessey H1000 и отличается доработками в силовой установке 10 октября 2024 0
Mansory Pugnator

Представлен пакет доработок для Ferrari Purosangue от Mansory

Тюнинг-ателье Mansory представило свое видение для модели Ferrari Purosangue. Автомобиль получил названием Pugnator и отличается серьезными доработками в дизайне и небольшими изменениями в технической части 25 сентября 2024 0
Hennessey Venom F5-M Roadster

Hennessey создала 1842-сильный Venom F5-M Roadster с "механикой"

Американское тюнинг-ателье Hennessey представило новую версию суперкара Venom F5. Автомобиль оснащен 1842-сильным V8, который работает в паре с механической коробкой передач 11 сентября 2024 0
Новость про Toyota Supra - MANHART Toyota Supra

Toyota Supra получила прибавку к мощности в новой версии от Manhart

Известное немецкое тюнинг-ателье Manhart представило свое новое видение японского спорткара Toyota Supra. Как и предыдущие версии GR 450 и GR 550 от Manhart, автомобиль получил ряд внешних и технических доработок 29 августа 2024 0

