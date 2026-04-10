"Тюнинг. Обзор за март 2026"

AC SCHNITZER BMW i5 M60 xDrive

Бежать впереди паровоза как-то не комильфо, но в отношении электровозов таких предубеждений нет. Посему немецкая компания AC Schnitzer, не дожидаясь выхода рестайлинговых «пятерок» BMW восьмого поколения, решила обновить «батарейные» бизнес-седаны и универсалы семейства i5. В качестве демонстратора выбрали топовую полноприводную модификацию M60 xDrive, да еще с заводским пакетом М Sport. На силовую двухмоторную установку (593 л.с./820 Нм) и тяговую батарею эффективной емкостью 81,2 кВт‚ч тюнингеры из Аахена силы решили не тратить и сосредоточились на «допиливании» технологически более податливых элементов. Набор декалей для кузова — это для разминки. Поднимают градус внешней агрессивности выполненные в одном стилистическом ключе передний сплиттер, раздутые боковые «юбки» и индивидуальные варианты кормового спойлера для седана и «сарая» Touring. Разумеется, предложена и особая «обувь» с размером легкосплавных дисков от 19 до 21 дюйма. Алые тормозные суппорты прилагаются. На десерт — проставки, увеличивающие колеи на 20 мм, и набор пружин подвески, которые притапливают и без того заниженную на 7,62 мм посадку M60 xDrive на дополнительные 20–25 мм. В самый раз для автобанов!

HENNESSEY VelociRaptor 1200 F-250

Вот и пойми этих техасцев! С одной стороны, тюнинг-ателье Hennessey в качестве базы для своего проекта в честь предстоящего 250 летнего юбилея независимости США выбрало тяжелый пикап Ford с говорящим названием F-250 Super Duty и, разумеется, в самой мощной полноприводной версии с 6,7 литровым турбодизельным V8. Патриотический настрой поддерживают накладки с надписью «USA 250» на передних крыльях исполина и плашки с изображением звездно-полосатого флага в кабине. Идея доминирования выражена весомо, грубо, зримо. Лифтованная подвеска с компонентами от компании BDS и регулируемыми амортизаторами FOX 2.5 с выносными резервуарами позволила более чем в полтора раза увеличить дорожный просвет, доведя его почти до 350 мм. 37 дюймовые вездеходные покрышки тут в тему, как и тонированная решетка радиатора, светодиодная «люстра» и надменно выпяченная трубчатая «губа» над передним силовым бампером из нержавейки. Но зачем VelociRaptor 1200 F-250 огромная «ноздря» на карбоновом капоте? Словно позабыв о своем имидже «выжимателя мощности», Hennessey ни на йоту не увеличила отдачу стокового «соляроядного». 507 «лошадей», 1200 (даже не 1250!) фунтов-сила-футов тяги — и точка! Фордовский двигатель семейства Power Stroke оказался сверхтвердым орешком или техасцы нет-нет да и вспоминают, что в войне Севера и Юга они были на проигравшей стороне конфедератов?

MANHART MH7?700

Прошло каких-то 40 лет, и тюнинг-ателье Manhart доросло до статуса автопроизводителя. Получение соответствующей лицензии компания из Вупперталя отметила не только сменой второй части своего названия (гордое Automotive вместо Performance), но и выпуском совершенно особой модели. Нет, не прокачанного свеженького гиперкара, а спецверсии на базе ушедшей на покой еще в 2022 м BMW 7 Series шестого поколения, точнее, ее топовой удлиненной модификации M760Li (G12)! Сделав такой ход конем, Manhart сказала многое. Компания и напомнила, что сделала себе имя на доработке моделей BMW, и обозначила свое отношение к нынешнему (G70) флагманскому седану марки, лишившемуся статусного V12. M760Li G12 навсегда останется в этом отношении непревзойденным, а после превращения в MH7?700 — тем более. С новыми «мозгами» блока управления, более производительными турбокомпрессорами 6,6 литровый агрегат выдает теперь 711 л.с. вместо стоковых 610, а тяга преодолела знаковую планку, достигнув 1050 Нм. К тому же форсированный битурбо-V12 еще и звучит чертовски здорово благодаря спортивным даунпайпам и выполненной из нержавейки основной части выхлопной системы с возможностью модуляции саундтрека. На подыгрыше у солиста — лаконичный карбоновый боди-кит, кованые 21 дюймовые диски, заниженная «пневма» и перешитый в двухцветной гамме салон.

MANSORY Carbonado X

Бить, так бить наотмашь! Mansory разнесла вдребезги дизайн суперкара Lamborghini Revuelto, чтобы вылепить настоящее чудовище со шкурой из некрашеного кованого карбона. Все, что можно было гипертрофировать, гипертрофировано, а немногочисленные лакуны заполнены. Взгляните хотя бы на воздухозаборник на крыше и гигантское кормовое антикрыло. Для полноты образа Carbonado X получил оригинальные карбоновые колесные диски FV.10 диаметром 21 дюйм спереди и 22 — сзади. Двухместный кокпит преображен не столь радикально. Тут тюнингеры из баварского городка Бранд ограничились добавлением к фону из кожи и алькантары бирюзовых акцентов и особой амбиентной подсветки. Шильдики Mansory тоже не забыты. О доработках шасси и тормозной системы не сообщается, а вот 6,5 литровый атмосферный V12 из состава гибридной силовой установки с тремя электромоторами прибавил в отдаче относительно «донора»: 930 л.с. vs 835 и 765 Нм тяги vs 725. Суммарная бензино-электрическая мощность выросла с 1015 до 1120 «лошадей». Вроде бы прибавка невелика, но заявлено, что Carbonado X сбросил с времени набора первой сотни с места 0,2 с (2,3 с) и дотянулся до скоростного потолка в 355 км/ч (+5 км/ч).

