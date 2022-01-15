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Тюнинг. Обзор за декабрь 2021

MANSORY | AUDI RS 7 вид спереди
MANSORY | AUDI RS 7 вид спереди
MANSORY | AUDI RS 7 вид сзади
MANSORY | AUDI RS 7 вид сзади
AC SCHNITZER | BMW M3 COMPETITION вид спереди
AC SCHNITZER | BMW M3 COMPETITION вид спереди
AC SCHNITZER | BMW M3 COMPETITION вид сзади
AC SCHNITZER | BMW M3 COMPETITION вид сзади

MANSORY

AUDI RS 7

Немецкая тюнинг-компания Mansory представила проект модификации спортивного лифтбека Audi RS 7. Возможности 4-лит­рового бензинового V8 расширили благодаря внедрению альтернативной системы наддува, спортивных фильтров, установки иной системы выпуска и перекалибровки блока управления двигателем. В результате его отдача возросла с 600 л.с. и 800 Нм до 780 л.с. и 1000 Нм. На ускорение до сот­ни такой Audi RS 7 тратит лишь 3 с, то есть динамика теперь суперкаровская. Одно­временно тюнингеры обозначили неординарность такой версии агрессивными бамперами, увеличенными воздухозаборниками, боковыми юбками, компактным спойлером на пятой двери и четырехгранными выхлопными патрубками. За спицами фирменных колесных дис­ков диамет­ром 22 дюйма просматриваются синие тормозные суппорты. В таком же цвете оформлены ободы колесных дисков, кромка элементов обвеса и ряд элементов салона. Так, небесный оттенок использован не только для кожаной обивки кресел, но и в обшивке кузовных стоек, передней панели, карт дверей, обода руля, рукояти селектора трансмиссии и подлокотников. Есть черные акценты из тисненой кожи и углепластика.

AC SCHNITZER

BMW M3 COMPETITION

Специалисты ателье AC Schnitzer от души «зарядили» и без того мощный BMW M3 Competition текущего поколения. Отдача бензиновой 3-литровой шестерки увеличена с 510 л.с. и 650 Нм до 590 л.с. и 750 Нм. Гарантия на модифицированный двигатель составляет четыре года. Пакет доработок включает передний сплиттер и карбоновое антикрыло на крышке багажника, увеличивающие прижимную силу и улучшающие управляемость на виражах, а также накладки на пороги и две пары дефлекторов на капоте и передних крыльях. Кроме того, установлены спортивная выхлопная система из нержавейки с квартетом 110-миллиметровых карбоновых выпускных патрубков. На передней и задней осях установлены колеса с коваными дисками размернос­тью 285/30 R20 и 295/30 R20. Дорожный просвет уменьшен на 20 мм спереди, при этом опционально предлагается винтовая подвеска с регулируемыми ходами. В салоне установлено спортивное рулевое колесо AC Schnitzer с более ухватистыми подрулевыми «лепестками» и ободом, обшитым перфорированной кожей и алькантарой. Нотки спортивности дополнительно привносят алюминиевые накладки на педали и площадку для отдыха левой ноги, а также особый черный декор контроллера iDrive.

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