"Тюнинг. Обзор за июль 2024"

AC SCHNITZER

BMW X5 (G05)

Кто ищет, тот всегда найдет! Да, BMW X5 четвертого поколения (G05) зимой прошлого года прошел плановый рестайлинг, но спецы известного немецкого ателье AC Schnitzer нашли узкие места в стоковых кроссоверах и расшили их. Тюнингеры из Ахена забраковали даже передний спойлер из состава М-пакета и предложили свой с улучшенной эффективностью. С той же целью заменили пороги. С заднего спойлера «срезали жирок» и установили облегченные 22 дюймовые колесные диски АС5 собственной разработки. Проставки для них, расширяющие колею на 24 мм, позволяют получить выигрыш в устойчивости на виражах. Отточить реакции версий с обычной подвеской призваны спортивные пружины, занижающие посадку Х5 на 15–30 мм. Интерьерные новшества ограничены алюминиевыми подрулевыми рычажками и накладками на педали и подставку для левой ноги водителя. Разу­меется, с помощью нового софта форсированы ДВС ряда модификаций. У гибридного 45e мощность с 394 увеличена до 445 л.с., а тяга — с 600 до 660 Нм. Доработанные турбодизели 30d и 40d выдают теперь 316 л.с./720 Нм и 370/760 Нм. Традиционно акцент сделан на динамику разгона, а «максималка» оставлена без изменений. Для AC Schnitzer надежность важнее!

BENTLEY & BOODLES

Continental GTC

Если вы оба родом из XVIII века и дожили до наших дней, ваши дороги непременно пересекутся. Bentley Motors, ведущая свою родо­словную с компании из Нортгемптона по производству конных экипажей для Королевской почтовой службы, и ювелирный дом Boodles из Ливерпуля объединили свои усилия в работе над Continental GTC. Тюнингеры Mulliner, придворного ателье Bentley, остановили свой выбор на версии кабриолет не случайно. Да, кузов, окрашенный в фирменный серый оттенок Tungsten с тонкой розовой полоской по периметру, выглядит эффектно, но требовался именно открытый салон в качестве витрины. В ней на фоне натуральной кожи песочного и бледно-серого оттенков взгляд притягивают декоративные полоски толщиной 0,1 мм из камня возрастом 200 млн лет. Кто-то подсчитал и не менее впечатляющее количество — 278 566 (!) стежков в выполненной вручную эмблеме Be Boodles на обивке интерьера. Не цепляет и это? Так вот вам 24 каратное золото на ручках регулировки дефлекторов вентиляции и бриллиантовое «колье» на напольном тоннеле! Технические доработки? Оставьте! Это такая безделица на фоне ювелирной работы.

HENNESSEY

VelociRaptoR 1000 Super Truck

Кто бы мог подумать, что техасцы такие скромняги! Тюнингеры из Hennessey обозначили свой суперпикап, созданный на базе самого горячего стокового Ford F-150 Raptor, — как VelociRaptoR 1000. Между тем 5,2 литровый V8 выдает не тысячу, а 1057 л.с. против 710 л.с. у «донора». Вот что установка 3,8 литрового нагнетателя с усиленным приводным ремнем вместо штатного 2,65 литрового делает! Но этим дело не ограничилось: пришлось доработать систему впуска, топливную рампу, перезалить софт в блок управления двигателем и еще кое-что по мелочи. Ну а чтобы всем все было понятно с первого взгляда, VelociRaptoR 1000 получил лифтованную на три дюйма подвеску, фирменные 20 дюймовые колесные диски с «зубастыми» 37 покрышками, подножки с сервоприводом и особые бамперы. Суперпикап — действительно супер. 60 миль/ч (97 км/ч) он набирает с места всего за 3,1 с, а на отрезке в четверть мили, на преодоление которого потребовалось 11,4 с, гигант разогнался до 197 км/ч!

MANSORY

P9LM Evo 900 Cabrio

В кабриках с опущенным верхом пассажиры начинают ощущать прикосновение ветра к растительности на головах уже на черепашьей скорости, но в ателье Mansory, прославившемся своими эпатажными проектами, видимо, задались целью снять скальп с обладателей пышных шевелюр. По крайней мере, с семи. Именно таким тиражом планируется выпустить P9LM Evo 900 Cabrio, совершенно отвязную версию открытого Porsche 911 Turbo S. Новые турбины с изменяемой геометрией, интеркулер, суперспортивная выхлопная система и блок управления двигателем позволили раскочегарить 3,8 литровую оппозитную «шестерку» со стоковых 650 до 900 л.с.! Такой прибавки сложно не заметить, и время спурта 0–100 км/ч ужалось с 2,8 до 2,5 с, а «максималка» подскочила с 330 до 340 км/ч. Логично, что P9LM Evo 900 Cabrio потребовались новый аэродинамический обвес, увеличивающий прижимную силу, плюс также выполненные из карбона доработанный капот и дополнительные воздухозаборники для охлаждения «бешеного» двигателя. Причины перенастройки подвески и установки колесных дисков увеличенного до 22 дюймов диаметра с новыми спортивными покрышками тоже понятны.

