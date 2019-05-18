"Тюнинг. Обзор за май 2019"

Brabus

Mercedes-AMG G 63

В немецком городе Боттроп находится головной офис компании Brabus – одной из самых популярных тюнинговых фирм в мире. Она завоевала известность благодаря производству сверхмощных автомобилей на базе Mercedes-Benz, некоторые из которых в свое время даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые быстрые модели в своем классе. В последнее время в Боттропе за рекордами уже не гонятся, но мощность подготовленных в Brabus экземпляров все равно впечатляет. А этот Gelandewagen в версии AMG G63 интересен вдвойне, так как, кроме «инъекции допинга», получил множество других изменений.

Заметим, что переделке подверглась модель предыдущего поколения. Внедорожник получил название Brabus 700 4x4² Final Edition. Цифра «700» традиционно для ателье означает мощность, до которой довели 5,5-литровую «восьмерку», развивавшую изначально 571 л.с. Прирост максимального крутящего момента просто поражает – он прибавил с 760 до 960 Нм. Динамика, правда, улучшилась незначительно. Так, разгон до «сотни» сократился лишь до 5 с против 5,4 у заводского варианта. Но, глядя на машину, вообще поражаешься, что она стала быстрее.

Дело в том, что ее дорожный просвет увеличен с 210 до 600 (!) мм благодаря установке портальных мостов, значительно увеличивших массу внедорожника. Подобный автомобиль раньше производился и в заводском виде, но, во-первых, его уже не выпускают, во-вторых, там клиренс был «всего» 450 мм и, в-третьих, его подвеска не регулировалась. Здесь же по желанию водителя можно менять высоту, причем отдельно спереди и сзади, а также выбирать между четырьмя режимами езды: «комфорт», «спорт», «бездорожье» и «индивидуальный». В последнем можно настроить конкретную высоту подвески и настройки амортизаторов для каждой оси. О том, сколько все это стоит, лучше и не спрашивать.

Brabus

Mercedes-Benz A-Class

Сверхмощные модели Mercedes-Benz это, конечно, хорошо – они делают компании Brabus неплохую рекламу. Но прибыль фирма получает от более «приземленных» проектов, таких как чип-тюнинг, аэродинамические обвесы, колесные диски, спортивные подвески и фирменные аксессуары для отделки салонов. Именно таким образом подготовлен новый Mercedes-Benz A-Class.

За основу взяли бензиновую модификацию А 250, чей 2-литровый турбомотор в «базе» развивает 224 л.с. и 350 Нм. С помощью комплекта PowerXtra B 25 S, представляющего собой апгрейд «мозгов» силового агрегата, мощность увеличивается до 270 л.с., а максимальный крутящий момент – до 430 Нм. Соответственно, улучшается и динамика тюнингового экземпляра. Так, разгон до 100 км/ч теперь составляет 5,9 с против 6,2 у заводского варианта. Максимальная скорость в обоих случаях достигает 250 км/ч по причине срабатывания электронного ограничителя, демонтировать который не стали.

Помимо силового агрегата автомобиль получил новые кузовные элементы, призванные сделать его облик агрессивнее. Так, под передним бампером красуются стильные накладки-спойлеры, а на «корме» обращают на себя внимание внушительный спойлер, псевдогоночный диффузор и четверка выхлопных труб. Трубы эти принадлежат новой выхлопной системе из нержавеющей стали с активно-управляемыми клапанами, позволяющими водителю выбирать громкость звучания. И, конечно, не обошлось без новых колесных дисков, диаметр которых варьируется от 17 до 20 дюймов. С подвеской пока ничего не делали. Зато в салоне все по законам жанра – фирменные коврики с логотипом ателье, алюминиевые педали, новая кожаная отделка, а также накладки на пороги с подсветкой.

Techart

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Компания Techart, чье название сложено из слов «техника» и «искусство», базируется в пригороде Штутгарта. С момента основания в 1987 году она занимается тюнингом Porsche, и в каждой своей работе старается доводить эти автомобили до совершенства. Недавно мастера ателье показали доработанный экземпляр модели с очень длинным названием: Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

Собственно, это самая мощная из модификаций Panamera Sport Turismo, гибридная силовая установка которой в стоковом виде развивает 680 л.с. и 850 Нм. Впечатляет и динамика универсала: 3,4 с до «сотни» и максимальная скорость 310 км/ч. Но в Techart, ясное дело, этими показателями не ограничились и занялись доработками 4-литровой турбированной «восьмерки». Итогом стал рост отдачи до 769 л.с. и 980 Нм, что, в свою очередь, обеспечило улучшение динамики автомобиля. Так, разгон до 100 км/ч сократился до 3,2 с, а максимальная скорость выросла до 316 км/ч. Также приводятся данные по разгону до 160 км/ч (7 с) и до 200 км/ч (10,6 с).

По заверению мотористов ателье, повышение мощности достигнуто без перепро­граммирования силового агрегата. По желанию заказчика универсал может быть оборудован специальной спортивной выхлопной системой, обеспечивающей более агрессивный саундтрек, чем стандартная. Помимо техники автомобиль получил полноценный боди-кит, включающий в себя новый агрессивный передний бампер со светодиодными ходовыми огнями, аккуратные расширители колесных арок, задний бампер с вентиляционными отверстиями для отвода воздуха от тормозов, диффузором и четверкой выхлопных патрубков, мощный спойлер на крыше и новые колесные диски с низкопрофильной резиной.

Manhart

BMW M2 Competition

Фирма Manhart Racing из немецкого Гайленкирхена недавно отметила четвертьвековой юбилей. И все это время она занимается доработками автомобилей BMW. Причем большей частью это не обычная продукция, а спортивные модели М-серии. Вот и сейчас мастера ателье представили на суд общественности одну из самых продвинутых «эмок» – BMW M2 в особой версии Competition.

Если автомобили М-серии уже можно считать заводским тюнингом, то их версии Competition – это тюнинг в квадрате. Ну а когда за техническую начинку такой модели берется Manhart Racing, получается просто дорожный монстр. Так, если 3-литровый турбомотор обычного М2 развивает 370 л.с. и 465 Нм, а версии Competition – 410 л.с. и 550 Нм, то после вмешательства мотористов ателье его отдача возрастает до 550 л.с. и 800 Нм. Жаль, что никаких динамических характеристик не приводится, а ведь они должны быть весьма впечатляющими, даже несмотря на то, что при наличии только задних ведущих колес много энергии уходит в борьбу с пробуксовкой на низших передачах.

Чтобы маленький спорткар крепче держался за дорогу, заводские пружины заменили продукцией известной подвесочной фирмы KW, благодаря чему дорожный просвет уменьшился на 25 мм. Внешность купе доработана в фирменном стиле Manhart. Так, автомобиль получил традиционный черно-золотистый цвет, накладки на передний бампер и пороги, небольшой карбоновый козырек на крышку багажника, новую четверку выхлопных труб с громогласным звуком, а также 21-дюймовые колеса, выполненные, конечно же, в черно-золотистом сочетании. В салоне изменений нет, если не считать того, что значок BMW в центре рулевого колеса заменен на эмблему ателье.

ABT Sportsline

Volkswagen Touareg

Фирма ABT Sportline в представлении не нуж­дается, хотя не многие знают, что она ведет историю еще с 1896 года, когда Иоганн Абт открыл в германском городе Кемтен кузницу, где делал подковы для лошадей. На доводку автомобилей фирма переключилась в 1960-м и с тех пор специализируется на моделях концерна Volkswagen. Одним из новейших продуктов стал кроссовер Touareg нового поколения, получивший доработку силового агрегата и кое-что по мелочи.

Собственно, этот автомобиль сейчас является лакомым куском для многих тюнинговых фирм, но именно АВТ первой показала вариант апгрейда. «Донором» стала турбодизельная модификация с 3-литровым агрегатом, в заводской версии развивающим 286 л.с. и 600 Нм. После установки «чипа» мощность подскочила до 330 л.с., а максимальный крутящий момент вырос до 650 Нм. К сожалению, представители АВТ не сообщают о том, насколько улучшились динамические качества кроссовера. Напомним, что в стоке машина разгоняется до 100 км/ч за 6,1 с и развивает максимальную скорость 235 л.с.

Что же касается дизайна, то специалисты ателье так спешили стать первыми, что не показали ничего, кроме различных вариантов колесных дисков размерностью от 20 до 22 дюймов. В салоне тоже ничего не изменилось, разве что появилась проекция логотипа АВТ на асфальт при открывании двери. Словом, понятно, что это только начало и скоро мы увидим и новый аэродинамический обвес, и перешитый салон, и модули понижения клиренса для пневмоподвески, и комплекты увеличения мощности для других модификаций.

Auto Dynamics

Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe

Тюнингом автомобилей Mercedes-Benz занимается множество ателье, а доработкой его самых мощных версий с аббревиатурой AMG в названии – куда меньше. В этот особый список решила войти фирма Auto Dynamics из Варшавы. Ее стараниями кроссовер Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe получил значительную прибавку в мощности. Есть у автомобиля и другие интересные преобразования, к которым приложили руку другие тюнинг-ателье.

Турбированный 8-цилиндровый двигатель объемом 5,5 л, в стоке развивающий 585 л.с. и 760 Нм, обзавелся новыми, более производительными турбокомпрессорами, спортивной системой выпуска и, конечно, перепрограммированными «мозгами». В результате мощность поднялась до 806 л.с., а максимальный крутящий момент вырос до 1181 Нм. Чтобы такой «ломовой» момент не разрушил 7-диапазонный «автомат», коробку передач пришлось усилить. После проведенных доработок разгон до «сотни» улучшился почти на секунду – с 4,2 до 3,25 с. Заявлен и разгон от 100 до 200 км/ч – 7,8 с. Максимальная скорость после удаления электронного ограничителя, срабатывавшего на 250 км/ч, увеличилась до поистине суперкаровских 336 км/ч.

Чтобы на «максималке» кроссовер не улетел с дороги, его пневмоподвеску оснастили специальным модулем от тюнинг-ателье Brabus, уменьшающим дорожный просвет. Новый аэродинамический обвес с агрессивными бамперами и мощными расширителями колесных арок был приобретен у российской компании TopCar. А напоследок купе-кроссовер получил огромные 23-дюймовые «катки» от фирмы Vossen. Понятно, что после таких доработок с асфальта ему лучше не съезжать.

Hennessey

Ford F-150 Raptor

В ангарах аэропорта американского города Хьюстон располагается известное на весь мир ателье Hennessey. Основано оно было в 1991 году, когда Джон Хеннесси выпустил доработанный Mitsubishi 3000 GT. Сейчас фирма переделывает большей частью американские автомобили самых разных марок и даже выпускает собственные суперкары. Так, построенный на базе Lotus Exige автомобиль едет быстрее, чем Bugatti Veyron, а недавно показанный 1600-сильный Venom F5 обещает стать самым быстрым на планете. Впрочем, и обычные машины не чужды мастерам ателье, причем не только легковые. К примеру, этот пикап Ford F-150 Raptor превращен в настоящего монстра.

Специалисты ателье решили не мучиться с расточкой силового агрегата, а просто… выкинули его, заменив на более крупный и мощный. Подумать только, 3,5-литрового турбированного V6 мощностью 450 л.с. им показалось мало и они поставили вместо него 5-литровую «восьмерку»! Разумеется, при этом основательно «наддутую» – до 768 л.с. Интересно, что Hennessey не только приводит мощность на «валу», но и сообщает данные о том, сколько из этих «лошадей» доходит до колес, а именно 564 л.с. Поистине впечатляющий показатель!

В результате пикап, получивший название VelociRaptor (в честь одного из самых свирепых динозавров), стал разгоняться до 60 миль/ч (96 км/ч) всего за 4,1 с. Четверть мили автомобиль проезжает за 12,2 со скоростью на выходе 185 км/ч. Помимо нового силового агрегата модель обрела новые брутальные бамперы со светодиодными элементами, внедорожную подвеску с увеличенным дорожным просветом, а также огромные 20-дюймовые колеса с 37-дюймовыми внедорожными шинами.

AC Schnitzer

BMW 8-й серии

Одна из старейших тюнинговых фирм в мире AC Schnitzer базируется в немецком городе Ахен. Основана она была еще в 1964 году Йозефом Шнитцером, а первым объектом для доработки он выбрал BMW 1800ti, который позднее принимал участие в автогонках. Собственно, с тех пор баварской марке ателье не изменяет. Вот и сейчас мастера из Ахена представили собственный взгляд на то, как должен выглядеть и ехать новейший BMW 8-й серии.

Мотористы AC Schnitzer предложили апгрейд сразу для обоих доступных на данный момент силовых агрегатов. Так, бензиновый турбомотор V8, в заводском виде развивающий 530 л.с. и 750 Нм, благодаря чип-тюнингу прибавил до 600 л.с. и 850 Нм. Второй двигатель турбодизельный 3-литровый L6. Его мощность увеличена с 320 до 379 л.с., а крутящий момент – с 680 до 780 Нм. Динамических характеристик ателье не приводит. Чтобы обеспечить доработанным силовым агрегатам достойное звуковое сопровождение, изготовлена специальная выхлопная система со 105-миллиметровыми патрубками.

Для улучшения управляемости ателье предлагает заменить стандартные пружины подвески на спортивные, занижающие дорожный просвет на 20 мм спереди и на 10 – сзади. Той же цели служат кованые колесные диски диаметром 21 дюйм либо «литье» размерностью 20 или 21 дюйм на выбор. Впрочем, новые колеса не только эффективны, но и красивы. Как и фирменный аэродинамический обвес, включающий в себя мощный передний сплиттер, «крылышки» по бокам переднего бампера, вентиляционные отверстия в капоте, накладные пороги, огромный диффузор в заднем бампере и стационарное антикрыло.

Novitec

McLaren 720S

Немецкое ателье Novitec из города Штеттен предпочитает отечественному автопрому иностранный. Все потому, что его основатель Вольфганг Хагедорн страстно любит суперкары, а значит, занимается доводкой всевозможных Ferrari, Lamborghini и им подобных. А с появлением модельной линейки от английского McLaren он, естественно, не смог обойти вниманием и эти спортивные автомобили. Одним из последних объектов, над которым поработали мастера ателье, стал McLaren 720S.

В первую очередь за дело взялись мотористы, увеличившие мощность 4-литрового турбированного V8 c 720 до 805 л.с. Максимальный крутящий момент вырос при этом с 770 до 878 Нм. В результате суперкар стал разгоняться до 100 км/ч всего за 2,7 с, что на 0,2 с быстрее заводского экземпляра. Набор скорости до 200 км/ч тоже улучшился – с 7,8 до 7,5 с. Максимальная скорость выросла с 341 до 346 км/ч. Причем разгон стал не только более быстрым, но и более звучным. Все потому, что новая выхлопная система создает очень громкий звук, который заставит оборачиваться прохожих.

Внешний вид доработанного суперкара привлекает не меньшее внимание, чем его техническая начинка. Особенно впечатляют новые крылья, расширившие автомобиль на 60 мм спереди и на 130 мм сзади. Передний бампер тоже совершенно новый – теперь он напоминает нос формульного болида. На крыше появился воздухозаборник, а на «корме» – небольшое стационарное антикрыло. Для более быстрого прохождения поворотов стандартные пружины заменили на укороченные, благодаря чему и без того мизерный дорожный просвет уменьшился на 35 мм – на «лежачих полицейских» теперь нужно быть предельно аккуратным. Автомобиль получил название N Largo и будет выпущен всего в 15 экземплярах.

TH Automobile

Volkswagen Multivan

В Берлине находится головной офис фирмы TH Automobile, которая занимается переделками микроавтобусов и минивэнов. В основном для этой цели используются различные модификации Volkswagen Multivan. По словам представителей ателье, для модернизации этой модели потребовалось более двух лет доработок и бесчисленные тест-драйвы. И результат, надо сказать, впечатляет.

Представители TH Automobile заявляют, что это лучший вариант для тех, кто мечтает о Porsche 911, но по семейным обстоятельствам вынужден ездить на Volkswagen Multivan. Чтобы примирить владельца минивэна с женой, они предлагают установить в автомобиль 3,6-литровый «оппозитник» от «911»-го, и не абы какого, а от версии Turbo, причем с турбинами от еще более «свирепой» модификации GT2. Мощность такого агрегата на данный момент достигает 580 л.с., но в скором времени мотористы ателье обещают довести ее до… 800 л.с.

Однако новый двигатель – это далеко не все преобразования, которые получил минивэн. Дело в том, что мотор устанавливают не под капотом, а по самой что ни на есть поршевской традиции – в заднем свесе. Привод – задний. Коробка передач – 6-ступенчатая механическая. Впрочем, можно заказать и полноприводный вариант, если заднеприводная версия покажется недостаточно надежной в управлении.

В салоне тоже есть на что посмотреть. Так, передние сиденья, рулевое колесо и приборная панель тоже перекочевали сюда прямиком с «911»-го, как и личинка замка зажигания, которая теперь располагается, конечно же, слева от руля. Пассажирам предлагается потолочный телевизор, чтобы хоть как-то отвлечь их от бешеных ускорений. Что касается внешнего дизайна, то ничто не выдает в этом минивэне поршевскую сущность, если не считать крупных колес с низкопрофильной резиной.