"Тюнинг. Обзор за сентябрь 2019"

ABT Sportsline

Skoda Kodiaq RS

Фирма ABT Sportsline из германского города Кемптен – одна из старейших тюнинговых компаний в мире: доработкой автомобилей она занялась еще в 1960 году. Сегодня ателье известно как основной «доводчик» продукции концерна Volkswagen, которому принадлежит далеко не один бренд. А поскольку марка Skoda как раз в числе таковых, то мастера из Кемптена решили поработать и с ней – точнее, с «горячей» версией кроссовера Skoda Kodiaq с аббревиатурой RS в названии.

Надо сказать, что Kodiaq RS не пользуется популярностью у тюнеров, видимо, из за турбодизельного силового агрегата. Но мотористы АВТ все же решились добавить ему немного «лошадей». Так, с помощью новой программы управления им удалось увеличить мощность 2-литрового двигателя с 240 до 272 л.с. Максимальный крутящий момент вырос при этом с 500 до 540 Нм. Соот­ветственно улучшился разгон до «сотни». Теперь он составляет 6,8 с против 7 с у заводского экземпляра. А вот о росте максимальной скорости ничего не говорится. Впрочем, надо полагать, что тюнинговый экземпляр может ехать быстрее 220 км/ч, которых достигает стоковый вариант.

Дополнительно к апгрейду силового агрегата специалисты АВТ предлагают доработать и подвеску. По их словам, после установки новых пружин у кроссовера улучшится управляемость в скоростных поворотах. Что же касается внешнего вида доработанного автомобиля, то никаких дополнительных аэродинамических элементов он не получил. Из нового – только фирменные абтовские колесные диски да маленький шильдик с логотипом ателье на пятой двери. Возможно, оригинальный аэродинамический обвес дизайнеры АВТ представят позже.

ABT Sportsline

Volkswagen Golf GTI TCR

Сейчас уже мало кто помнит, но в свое время компания ABT Sportsline довольно долго «гоняла» в известном кузовном чемпионате DTM. И гоночный опыт, безусловно, помогает специалистам ателье в подготовке дорожных автомобилей. Например, Volkswagen Golf GTI сам по себе быстрый экземпляр, а его «подогретая» на заводе версия TCR еще быстрее, однако мастера из Кемптена сумели прибавить прыти и ей.

Так, модификация TCR в заводском виде оснащается 2-литровым бензиновым турбо­мотором, выдающим 290 л.с. и 370 Нм, что позволяет ей разгоняться до 100 км/ч за 5,6 с и развивать максимальную скорость 250 либо 260 км/ч в зависимости от настроек электронного ограничителя. Но после того, как с двигателем поработали спецы из АВТ, его мощность увеличилась до 340 л.с., а максимальный крутящий момент достиг 430 Нм. В результате «горячий» хэтч сбрасывает две десятые в разгоне до «сотни» (до 5,4 с), а после удаления электронного ограничителя его максимальная скорость возрастает до 265 км/ч. Кстати, «максималка» обычного TCR – без электронного «ошейника» – составляет 264 км/ч.

Над подвеской хэтчбека тоже поработали, причем серьезно. Так, обновленное шасси имеет регулировку по высоте, новые пружины и более толстые стабилизаторы поперечной устойчивости. Благодаря такому апгрейду на этом автомобиле теперь можно и на трек выезжать. Улучшить же управляемость помогут 20-дюймовые колеса со сверхнизкопрофильной резиной, которые устанавливаются взамен заводских вариантов на 18 или 19 дюймов. Собственно, это все внешние изменения тюнингованного экземпляра, так как разрабатывать аэродинамический обвес в ателье АВТ посчитали излишним.

Siemoneit Racing

Volkswagen Polo GTI

В городке Штаде, что недалеко от Гамбурга, находится главный офис фирмы Siemoneit Racing. Хозяин ателье Стефан Симонейт может взяться за тюнинг автомобиля любой марки (чем он, собственно, и занимается), но особой любовью пылает к концерну Volkswagen. Вот и на этот раз он переделал автомобиль из Вольфсбурга, а именно спортивный хэтчбек Volkswagen Polo GTI. И превратил его практически в гоночный болид, на котором можно ездить и по дорогам общего пользования.

В первую очередь за дело взялись мотористы, снабдившие 2-литровый турбомотор более мощным турбонагнетателем, модернизированной выхлопной системой и новым промежуточным охладителем. В результате мощность возросла с 200 до 320 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился с 320 до 430 Нм. Попутно был усилен «робот» DSG с двумя сцеплениями (чтобы выдерживать возросшую тягу). После такой доводки спортхэтч разгоняется до 100 км/ч за 5,2 с, что на полторы секунды быстрее заводского экземпляра, а его максимальная скорость достигает 256 км/ч против стоковых 237 км/ч.

Но двигатель – только полдела. Затем специалисты ателье установили спортивную подвеску от фирмы KW, а передние сиденья заменили гоночными «ковшами» Recaro с 4-точечными ремнями Sabelt. От заднего дивана избавились за ненадобностью, попутно установив каркас безопасности. Завершающим штрихом стали новые 18-дюймовые колеса ATS с покрышками Michelin Pilot Super Sport. Что же касается внешнего вида, то автомобиль обзавелся сплиттером под передним бампером. И на этом… все. Видимо, чтобы никто не догадался о недюжинных способностях этого волчонка в шкуре ягненка.

AC Schnitzer

BMW i3s

Известная компания AC Schnitzer из немецкого Ахена предпочитает заниматься тюнингом автомобилей марки BMW. Так, еще в 1964 году основатель ателье Йозеф Шнитцер подготовил баварскую модель 1800 ti для участия в автогонках. Сейчас, правда, увлечение автоспортом позади, но это не мешает нынешнему руководству фирмы использовать полученный ранее опыт в подготовке гражданской продукции. Вот только в этот раз он не пригодился. Все потому, что мастера ателье взялись за электромобиль BMW i3s, причем технической начинкой заниматься не стали.

Зато они поработали над его дизайном, стремясь сделать внешность модели более агрессивной, чем у стандартного заводского варианта. Так, передний бампер получил новый сплиттер, выкрашенный в матовый черный цвет, который крепится с помощью трех глянцевых черных адаптеров. На «корме», вверху пятой двери, появился спойлер, тоже имеющий глянцевый черный колер. Все новые навесные элементы выполнены из полиуретана. По словам представителей ателье, и сплиттер, и спойлер не просто несут декоративную функцию, но и реально повышают аэро­динамическую эффективность электромобиля.

Подвеску тоже не оставили без внимания, применив новые укороченные пружины, уменьшившие дорожный просвет на 20 мм. А колеса установили через 12-миллиметровые проставки, увеличившие колею, тем самым сделав вид модели спортивнее. Кроме того, более широкая колея улучшает устойчивость в поворотах. В салоне появились алюминиевые педали и новый фирменный контроллер интерфейса iDrive с логотипом ателье. С электро­двигателем, судя по всему, делать что-либо не планируют, так как у модификации i3s он и так форсирован на заводе со 170 до 184 л.с., что позволяет разгоняться до «сотни» за 6,9 с и развивать 160 км/ч против 8,1 с и 150 км/ч у обычного i3.

Fast Car Service

Suzuki Jimny

Фирма Fast Car Service основана в 2002 году в Дубае. Она считается ведущим автосалоном в его промышленной зоне Рас-аль-Хор, осуществляя ремонт и обслуживание всех типов автомобилей. Кроме того, компания периодически занимается тюнингом, причем в не совсем обычном его смысле. Так, технически этот Suzuki Jimny почти не изменился. Нет у него и всяких антикрыльев и спойлеров. Автомобиль теперь просто представляет собой миниатюрную копию… Mercedes-AMG G 63.

Поначалу кажется, что Jimny обрел полностью новый кузов, но это не так. Ведь японский внедорожник тоже имеет квадратные формы, и потому мастерам из Fast Car Service пришлось заменить лишь бамперы, решетку радиатора, фары, капот и передние крылья. Интересно, что фары позаимствовали у другого легендарного «проходимца» – Jeep Wrangler. Что касается остальных кузовных элементов, то их изготовили персонально для Jimny. А вот поворотники взяли у G-класса, как, впрочем, и четверку выхлопных патрубков, которыми поделился с Suzuki самый мощный вариант «немца» – AMG G63. Правда, рабочие из этих патрубков только два левых, правые стали чистой бутафорией.

Задние фонари вместе с футляром для запасного колеса у внедорожника тоже сделаны заново и, конечно, оказались почти точной копией таковых на G-классе. Примечательно, что для компенсации перекрытого запасным колесом обзора назад в футляре установлена камера заднего вида. А вот с мотором ничего не делали, поскольку огромный 4-литровый V8 просто не влезет Jimny под капот. Хотя и стандартной 1,4-литровой 100-сильной «четверки» этому «малышу» вполне достаточно, к тому же настоящий выхлоп от AMG придает ей достойное звучание.

Delta4x4

Mercedes-Benz G-Class

Тюнинг-ателье Delta4x4 расположилось в небольшой общине Пфаффенхофен-ан-дер-Глонн в Баварии. Занимается оно превращением внедорожников в настоящих монстров проходимости, увеличивая дорожный просвет и меняя стандартные колеса на более крупные с соответствующей резиной, а также устанавливая специальное дополнительное оборудование типа «кенгурятников», лебедок и т.д. Недавно в цехах ателье побывал Mercedes-Benz G-класса нового поколения.

Первым делом мастера из Пфаффенхофена занялись лифтом подвески. С помощью более длинных пружин дорожный просвет увеличили на 50 мм, заодно установив новые 20-дюймовые колеса с внедорожной резиной Cooper размерностью 275/55 на обеих осях. Попутно пришлось установить другие колесные арки, увеличившие ширину кузова на 140 мм. Дополнительно смонтировали «кенгурятник» перед решеткой радиатора. Нижний периметр автомобиля выкрасили в черный цвет, а кузов в ярко-желтый – как у маленького внедорожника Suzuki Jimny.

Впрочем, этот демонстрационный экземпляр показывает далеко не все «обновки», предусмотренные для G-класса. Так, ателье предлагает широченный выбор размеров колес и шин. Самые экстремальные размеры шин – 305/70R18 и 305/40R23. При этом клиент может выбрать из 12 вариантов колесных дисков. Кроме того, для внедорожника предусмотрено несколько видов «люстр» на крышу с белым либо желтым светом и дополнительные прожекторы, устанавливаемые перед фальшрадиаторной решеткой. И это, по словам представителей ателье, только начало. В будущем новейший Mercedes-Benz G-класс получит и другие внедорожные аксессуары.

AddArmor

Audi RS7

Компания AddArmor, расположившаяся в американском городе Джексон в штате Вайоминг, была основана ветеранами спецподразделений и правоохранительных органов во главе с Питом Блейбером – бывшим командиром Специальной миссии США в Панаме, Колумбии, Сомали, Боснии, Афганистане и Ираке. Как видно из названия, фирма занимается защитой автомобилей с помощью бронирования. Недавно специалисты из Джексона представили один из самых удивительных броневиков в мире.

Дело в том, что защитным «обмундированием» обзавелся… спортивный купеобразный хэтчбек Audi RS7 Sportback. В качестве брони используется специальный поликарбонатный композит, который в 10 раз прочнее баллистической стали и при этом на 60% легче. Стек­ла выполнены из смеси этого поликарбоната и баллистического стекла. В результате масса автомобиля, защищенного по классу В4, выросла менее чем на 90 кг. Кроме того, хэтчбек оснащается сопутствующими аксессуарами типа ослепляющих фонарей, распылителя перца и звуковых пушек. А в переднем бампере возможна установка силового бруса для тарана.

На самое интересное заключается в том, что бронированный автомобиль… едет быстрее, чем стандартный. Все потому, что здесь доработан силовой агрегат – с помощью тюнинговой фирмы APR. Стараниями ее специалистов 4-литровая турбированная «восьмерка» прибавила в мощности с 605 до 770 л.с. В результате разгон до 100 км/ч сократился с 3,7 до 2,9 с, а максимальная скорость выросла с 305 до 322 км/ч. Таким образом, у компании AddArmor получился самый быстрый броневик в мире. Впрочем, этот автомобиль могут защитить и по классу В7, но динамика тогда, конечно, станет не столь впечатляющей.