Концерн PSA серьезно отстает от конкурентов в области электрификации своих моделей. В последнее время французы серьезно активизировались и на острие технологий должна оказаться премиальная марка DS.

Компания опубликовала в соцсетях видеоролик, в котором на несколько секунд мелькнул силуэт концепта, который получил название DSX E-Tense. В отделении говорят, что концепт символизирует собой электромобиль 2035 года, которым его видят в DS.

Название E-Tense напрямую отсылает к электрическому болиду Формулы Е, в чемпионате которой участвует французская марка. На это намекает и водитель концепта в гоночном шлеме. Болид Формулы Е оснащается электрической силовой установкой мощностью 340 л.с. и блоком батарей емкостью 54 киловатт-часа. Этого хватает на один полноценный заезд, хотя в прошлом году на машинах использовались батареи предыдущего поколения, что заставляло пилотов заезжать на пит-стопы не для смены резины, а для смены гоночной машины.

Когда официально будет представлен DSX E-Tense неизвестно. Не исключено, что это произойдет уже в конце апреля на автосалоне в Пекине, ведь в Китае сегодня электромобили являются мэйнстримом.