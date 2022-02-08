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8 фев 2022

Представлен суперкар DS E-Tense

Представлен суперкар DS E-Tense
Автор фото: фирма-производитель

Премиальное подразделение марки Citroen представила свой первый электрический спорткар. Новинка может похвастать мощной 800-сильной силовой установкой, которую используют гоночные болиды Формулы-Е и прекрасными динамическими характеристиками. Заявленный разгон до сотни – две секунды ровно

Предупредим сразу – перед нами ходовой прототип, который не доберется до конвейера. Его будут использовать в качестве испытательного стенда для различных технических компонентов, которые позже появятся на серийных машинах компании.  Сама история появления этого спорткара очень интересна. Фактически DS E-Tense является глубокой модернизацией одноименного концепта, который был представлен еще в 2016 году.

В новом прочтении дизайнеры даже не стали сильно менять внешность машины – установили новые фары, камеры вместо зеркал заднего вида и голографический дисплей вместо решетки радиатора. Все важные изменения скрываются под капотом. Прошлую 400-сильную силовую установку заменили на комплект  из двух электрических моторов – по одному на каждую ось. Общая мощность – 815 лошадиных сил.

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