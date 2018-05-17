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17 май 2018

DS представит нового флагмана в год 65-летия Citroen DS

DS представит нового флагмана в год 65-летия Citroen DS
Автор фото: Auto Express

Классический Citroen DS до сих пор считается одним из самых красивых и элегантных автомобилей за всю историю автопрома. Сегодня DS это премиальный бренд концерна PSA и он готовит нового флагмана.

По неофициальной информации машина получит название DS 8, а ее основными конкурентами на европейском рынке станут BMW 5-й серии И Audi A6. При этом французы останутся верны себе и сделают машину очень оригинальной.

Дизайн будущего флагмана уже утвержден и по заявлениям представителей DS машина выглядит «потрясающе». Впрочем, пока никаких подробностей о ней нет. Ожидается, что большинство стилистических элементов DS 8 позаимствует у концепт-кара Citroen Numero 9. В отличие от конкурентов у DS флагман будет не седаном, а фастбэком, как и классический Citroen DS.

Флагманская модель будет построена на модульной платформе EMP2, которая используется PSA для большинства своих моделей. Машина получит бензиновые двигатели PureTech и турбодизели семейства BlueHDI. Кроме того, появится и гибридная версия модели. Последняя получит силовую установку мощностью 300 л.с., которая состоит из 200-сильного турбодвигателя и двух электромоторов.

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При написании новости использовалась информация:
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