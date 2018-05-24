Концерн PSA отстал от своих конкурентов в области электрификации транспортных средств, но активизировав работы в этом направлении несколько лет, догоняет их. Первый электромобиль французы покажут осенью на автосалоне в Париже.

Честь быть первопроходцами отдали премиальному бренду DS, который привезет на домашнюю выставку компактный электрический кроссовер DS 3 Crossback. Кроссовер станет первой моделью, построенной на модульной платформе e-EMP, которую в PSA разработали специально для электромобилей.

Технические характеристики кроссовера пока неизвестны. Однако никаких революционных решений PSA на нем не продемонстрирует, машина будет переднеприводной, а запаса емкости батарей хватит примерно на 200 километров пробега без подзарядки.

Продажи электрического DS 3 Crossback начнутся в следующем году и, как ни странно, в компании надеются на высокий спрос: по планам электромобиль должен будет продаваться в три раза лучше флагманского DS 7 Crossback, который стал первой моделью бренда с гибридной силовой установкой.