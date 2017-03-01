Вчера вечером в Париже прошел закрытый показ флагмана марки DS, (премиального суббренда Citroen) кроссовера Crossback. Облик новинки перекликается с премиальными кроссоверами других марок, но при этом экстерьер самобытен и ярок. Французский шарм!

Впрочем, изнутри автомобиль выглядит еще интереснее: ромбовидная прострочка на кожаных вставках, стильное оформление воздуховодов, а центральный тоннель вообще выглядит так, будто его создавали не на автомобильном, а на ювелирном заводе. Чего стоят одни только аналоговые часы, поворачивающиеся к пилоту и открывающиеся после запуска двигателя. Внимание инженеры уделили и другим мелочам, таким как зеркало заднего вида без рамки, и двум 12 и 7-дюймовым ж/к мониторам, расположенным на панели приборов. На выбор покупателям предложат целых пять различных вариантов отделки, включающих в себя натуральное дерево и кожу.

Габариты нового DS 7 Crossback выдают в нем среднеразмерный кроссовер: длина — 4570 мм, ширина — 1890 мм, высота — 1620 мм, колесная база — 2740 мм. Построен автомобиль на платформе EMP2, но в отличии от других соплатформенных моделей, задняя подвеска здесь независимая и многорычажная. Жесткость амортизаторов регулируется «по проводам», а технологии управления ими позволяют компьютеру смягчать гидравлику перед препятствиями, основываясь на данных камеры, установленной в передней части автомобиля.

Полноценного полного привода для DS 7 Crossback не предусмотренно, вместо него покупателям предложат гибрид, в котором приводить в движение задние колеса будет электричество. Два электромотора и бензиновая «четверка» объемом 1,8 литра в общей сложности выдают 300 л.с., а при желании, не задействуя ДВС, на одном заряде батареи можно будет проехать 60 километров. Но в автосалонах гибридные версии появятся лишь через пару лет. Пока доступны только переднеприводные модификации.

Покупателям предлагается выбирать между бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 225 л.с. и 180-сильным двухлитровым дизелем, каждый из которых получит турбину и будет работать в паре с 8-ступенчатым гидромеханчиеским автоматом. Собирать новинку будут не только во Франции, но и в Китае, а продавать до конца нынешнего года в салонах Citroen. А с 2018 года реализовывать кроссоверы начнут отдельно от Citroen, через собственную дилерскую сеть DS. Примерно в это же время DS 7 Crossback появится и на российском рынке.