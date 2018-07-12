Хэтчбек DS3 в последние годы популярностью не пользуется, потому замена ему назрела давно. Французы решили заменить легковой автомобиль кроссовером. Именно его патентные изображения попали в сеть

По традиции кроссовер получит приставку Crossback в названии. Внешне он будет напоминать флагманский DS7 Crossback: большая трапециевидная радиаторная решетка, узкие фары, «плавники» налезающие на центральные стойки. У кроссовера, судя по всему, все стойки будут затемнены, что создаст эффект «парящей» крыши.

А вот интерьер будет кардинально отличаться от DS7 Crossback. Здесь балом правят ромбовидные соты. Такую форму имеют дефлекторы вентиляции и дополнительные экраны на центральной консоли. Судя по рисункам, у DS3 Crossback будет виртуальная приборная панель на базе широкоформатного экрана, усеченный снизу руль и отдельно стоящий экран мультимедийной системы вверху центральной консоли.

Кроссовер будет построен на модульной платформе CMP. Она изначально проектировалась с прицелом на гибридные и полностью электрические силовые установки, так что такие варианты обязательно появятся в гамме DS3 Crossback, пусть и не на старте продаж.

Официальная премьера нового кроссовера должна состояться на автосалоне в Париже осенью этого года. Конкурентами DS3 Crossback станут Audi Q2 и MINI Countryman.

