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25 фев 2020

В DS представили свой новый флагман

В DS представили свой новый флагман
Автор фото: фирма-производитель

Премиальный суббренд Citroen — DS — представил флагман­ский седан, который называется DS 9.

По размерам DS 9 сопоставим с передне­приводными Lexus ES и Volvo S90.Во внешности DS 9 использовано много хрома, а среди необычных фишек есть выдвиж­ные дверные ручки и габарит­ные огни в верхней части заднего стекла — отсылка к класси­ческому Citroen DS. Салон, позаим­ство­ванный у кроссовера DS 7 Crossback, получил пару крупных дисплеев, отделку дорогой кожей и часы Breguet.

Как и Peugeot 508, новинку построили на модульной плат­форме EMP2 с попереч­ным располо­жением двигателя и передним приводом. На старте продаж DS 9 предложат в двух модифи­кациях мощностью 225 л.с. каждая: с бензиновым 1,6-литровым турбомотором и гибридом, где вместе с дефорсиро­ванным ДВС работает 109-сильный электро­двигатель, встроенный в восьмиступен­чатый «автомат», и аккуму­лятор ёмкостью 11,9 кВт·ч. Без под­ключения бензинового двигателя гибрид сможет разгоняться до 135 км/ч и проезжать 50 кило­метров. Позже появятся гибридные версии мощностью 250 и 360 лошадиных сил. Самый мощный вариант будет полно­приводным с электро­мотором на задней оси.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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