В DS представили свой новый флагман

Премиальный суббренд Citroen — DS — представил флагманский седан, который называется DS 9.
По размерам DS 9 сопоставим с переднеприводными Lexus ES и Volvo S90.Во внешности DS 9 использовано много хрома, а среди необычных фишек есть выдвижные дверные ручки и габаритные огни в верхней части заднего стекла — отсылка к классическому Citroen DS. Салон, позаимствованный у кроссовера DS 7 Crossback, получил пару крупных дисплеев, отделку дорогой кожей и часы Breguet.
Как и Peugeot 508, новинку построили на модульной платформе EMP2 с поперечным расположением двигателя и передним приводом. На старте продаж DS 9 предложат в двух модификациях мощностью 225 л.с. каждая: с бензиновым 1,6-литровым турбомотором и гибридом, где вместе с дефорсированным ДВС работает 109-сильный электродвигатель, встроенный в восьмиступенчатый «автомат», и аккумулятор ёмкостью 11,9 кВт·ч. Без подключения бензинового двигателя гибрид сможет разгоняться до