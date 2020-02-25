В DS представили свой новый флагман

Премиальный суббренд Citroen — DS — представил флагман­ский седан, который называется DS 9.

По размерам DS 9 сопоставим с передне­приводными Lexus ES и Volvo S90.Во внешности DS 9 использовано много хрома, а среди необычных фишек есть выдвиж­ные дверные ручки и габарит­ные огни в верхней части заднего стекла — отсылка к класси­ческому Citroen DS. Салон, позаим­ство­ванный у кроссовера DS 7 Crossback, получил пару крупных дисплеев, отделку дорогой кожей и часы Breguet.