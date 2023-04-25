Автомобильный портал Motorpage
25 апр 2023

Evolute полностью рассекретил кроссовер i-Sky

Evolute полностью рассекретил кроссовер i-Sky
Автор фото: фирма-производитель

Российская марка электрокаров Evolute поделилась подробной информацией о своей новинке — вседорожнике i-Sky

Давайте начнем с технической составляющей -  в движение i-Sky будет приводиться при помощи единственного электромотора, мощность которого развивает 204 лошадиные силы. Максимальная скорость i-Sky составляет 180 км/ч. 85,9-киловаттная батарея обеспечит запас хода до 511 километров.

Что касается оснащения, то автомобиль хорошо упакован – например, у передних кресел будет  иметься функция массажа. Медиасистему сопроводят двумя 10,25-дюймовыми экранами, шестью динамиками и камерой кругового обзора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Evolute полностью рассекретил кроссовер i-Sky

25 апреля 2023

Владельцы Mercedes Benz в России лишились телематики

25 апреля 2023
Ford Mustang (2024)

Ford завершил производство спорткара Mustang

25 апреля 2023

Майские праздники будут особенно приятными для водителей

25 апреля 2023
Evolute i-Sky (2023)

Evolute представил новый кроссовер

27 марта 2023

Evolute раскрыл свои планы на ближайший год

31 января 2023

 Новости Evolute

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hyundai Solaris - hyundai solaris (2020) два поколения — два больших… сходства Вторичный рынок
23 апреля 2023

Hyundai Solaris
"Два поколения — два больших… сходства"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) очевидное невероятное
Тест драйв
16 апреля 2023

GAZ Соболь NN
"Очевидное невероятное"
Haval Dargo - haval dargo x (2022) чему равен «икс»
Тест драйв
12 апреля 2023

Haval Dargo
"Чему равен «икс»"
Chery Tiggo 7 - chery tiggo 7 pro max:(2022) «максимум по минимому»
Тест драйв
09 апреля 2023

Chery Tiggo 7
"«Максимум по минимуму»"

Написано новостей:

3 2 8 9 1