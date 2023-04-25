Evolute полностью рассекретил кроссовер i-Sky

Российская марка электрокаров Evolute поделилась подробной информацией о своей новинке — вседорожнике i-Sky

Давайте начнем с технической составляющей - в движение i-Sky будет приводиться при помощи единственного электромотора, мощность которого развивает 204 лошадиные силы. Максимальная скорость i-Sky составляет 180 км/ч. 85,9-киловаттная батарея обеспечит запас хода до 511 километров.

Что касается оснащения, то автомобиль хорошо упакован – например, у передних кресел будет иметься функция массажа. Медиасистему сопроводят двумя 10,25-дюймовыми экранами, шестью динамиками и камерой кругового обзора.