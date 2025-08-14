Exeed готовит к дебюту новый кроссовер Exlantix E05

Презентация модели пройдет этой осенью на автосалоне в Мюнхене. На китайском рынке модель будет известна под названием Exeed Sterra E05. Анонс автомобиля сопровождался рядом изображений интерьера будущей новинки

Главной особенностью салона станут три экрана на передней панели: небольшая «приборка», крупный центральный тачскрин мультимедийной системы и отдельный дисплей для переднего пассажира. E05 станет первой моделью бренда с тремя экранами (у кроссоверов ET и ES на передней панели только два дисплея). Заявлено, что передние сиденья могут раскладываться практически в горизонтальное положение, также предусмотрены подстаканники, бокс для хранения вещей между сиденьями и площадка для беспроводной зарядки смартфона.

Новинка оснащена комплексом электронных ассистентов Horizon Super Driving (HSD), работающим на чипе Journey 6P от Horizon Robotics. Система включает 12 датчиков, камеры и лидар.

Кроссовер построен на платформе Exeed TLX. Его габариты составляют 4780/1890/1725 мм, колесная база — 2800 мм. Полная информация о технических характеристиках и комплектациях станет известна ближе к премьере.

