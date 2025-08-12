Автомобильный портал Motorpage
12 авг 2025

EXEED представил ограниченную серию EXLANTIX ES Sport для российского рынка

Автор фото: фирма-производитель

Компания EXEED выпустила ограниченную серию модели EXLANTIX ES под названием Sport. Всего на российский рынок поступило 50 экземпляров

Такая спортивная версия отличается от стандартной алым цветом кузова и рядом других доработок. Во-первых, автомобиль получил электропривод всех четырех дверей с функцией удержания в 5 положениях: на 6, 12, 30, 60 и 70 градусов. Двери можно открывать/закрывать с помощью голосовых команд, сенсорного экрана, физических кнопок или ключей. Во-вторых, ES Sport оснащен системой полного привода и интеллектуальной пневмоподвеской с изменяемой жесткостью амортизаторов и регулируемым клиренсом. И в-третьих, задний спойлер автоматически может менять угол наклона в зависимости от скорости, что улучшает прижимную силу и устойчивость. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,23 Cx.

Изменений в силовой установке не произошло. Модель EXLANTIX ES оснащена гибридной силовой установкой с ДВС и двумя электромоторами суммарной мощностью 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды. Батарея емкостью 40 кВт·ч позволяет проехать до 180 км на электротяге и 1231 км в гибридном режиме.

При написании новости использовалась информация:
EXLANTIX

