EXEED представил ограниченную серию EXLANTIX ES Sport для российского рынка

Компания EXEED выпустила ограниченную серию модели EXLANTIX ES под названием Sport. Всего на российский рынок поступило 50 экземпляров

Такая спортивная версия отличается от стандартной алым цветом кузова и рядом других доработок. Во-первых, автомобиль получил электропривод всех четырех дверей с функцией удержания в 5 положениях: на 6, 12, 30, 60 и 70 градусов. Двери можно открывать/закрывать с помощью голосовых команд, сенсорного экрана, физических кнопок или ключей. Во-вторых, ES Sport оснащен системой полного привода и интеллектуальной пневмоподвеской с изменяемой жесткостью амортизаторов и регулируемым клиренсом. И в-третьих, задний спойлер автоматически может менять угол наклона в зависимости от скорости, что улучшает прижимную силу и устойчивость. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,23 Cx.

Изменений в силовой установке не произошло. Модель EXLANTIX ES оснащена гибридной силовой установкой с ДВС и двумя электромоторами суммарной мощностью 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды. Батарея емкостью 40 кВт·ч позволяет проехать до 180 км на электротяге и 1231 км в гибридном режиме.