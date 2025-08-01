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1 авг 2025

Состоялся российский дебют EXEED EXLANTIX ES на Moscow Raceway

Состоялся российский дебют EXEED EXLANTIX ES на Moscow Raceway
Автор фото: фирма-производитель

Компания EXEED официально представила в России свою новую модель EXLANTIX ES. Спортивное четырехдверное купе с гибридной силовой установкой дебютировало на трассе Moscow Raceway. Модель позиционируется как прямой конкурент Porsche Panamera и Taycan, но по значительно более доступной цене

EXEED EXLANTIX ES оснащен 1,5-литровым ДВС и двумя электромоторами суммарной мощностью 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды. Емкость батареи составляет 40 кВт*ч, а запас хода в гибридном режиме достигает 1231 км (до 180 км исключительно на электротяге).

EXLANTIX ES ранее тестировался на трассах в Китае, странах Персидского залива, а теперь и в России. Среди технических особенностей: активный задний спойлер, система рекуперативного торможения и адаптивная подвеска. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,23.

Автомобиль выделяется стильным и современным дизайном с тонкой полосой светодиодной оптики, спортивным бампером с крупным воздухозаборником и скрытыми дверными ручками. Внутри есть функции массажа всех сидений и «нулевой гравитации» для пассажира, а также трехзонный климат-контроль, ароматизация и ионизация воздуха. В комплектацию также входит «зимний пакет», адаптированный под российские условия: обогрев всех сидений, лобового стекла, зеркал и рулевого колеса.

В России автомобиль предлагается по цене от 5 990 000 рублей. Гарантия на машину – 8 лет или 200 тыс. км, на батарею и электромоторы – 8 лет или 160 тыс. км.

При написании новости использовалась информация:
exlantix

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