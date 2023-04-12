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12 апр 2023

FAW готовится выпустить новый лимузин для партийной элиты

FAW готовится выпустить новый лимузин для партийной элиты

Концерн FAW на грядущем Международном автосалоне в Шанхае представит новое (второе) поколение представительского седана Hongqi L5

Прототипы автомобиля не раз уже замечали на дорогах КНР. Да, все машины затянуты в камуфляжную пленку, но можно заметить, что  общая ретро-стилистика здесь сохранится – круглые фары, выштамповки на крыльях в стиле пятидесятых годов, решетка радиатора в виде «китового уса», все формирует интересный образ нео-ретрокара.

О технической стороне автомобиля информации пока нет. Нынешний L5 предлагается с бензиновым 6,0-литровым V12 мощностью 408 л.с. и крутящим моментом 550 Нм, который агрегатируется с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

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Drom

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