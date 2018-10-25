FAW вышел на испытания. Ждём вывод серийное производство

Премиальный внедорожник, сделанный на базе Toyota Crown вышел на дорожные испытания. Журналистам удалось сделать шпионские снимки внешнего вида машины

Новый премиальный FAW тщательно скрывается производителями от общественности. Прошлый его выход на дорожные испытания тоже был замаскирован, но, как и два года назад, в Сети уже появились снимки закомуфлированных машин. На снимках можно разглядеть не только очертания кузова, но и решетку радиатора, элементы решений по оснащению световых приборов.

Марка Hongqi, принадлежит концерну FAW. Компания позиционирует новый кроссовер в премиальном сегменте SUV. Специалисты авторынка ожидают выход машины на серийное производство уже в начале следующего года. В комплектациях ожидается большое количество современных электронных средств и помощников, таких как виртуальная приборная панель, современная мультимедиасистема, помощники водителю, системы контроля и безопасности. Первые модели будут иметь передний привод. Со временем ожидается полноприводной вариант, а также трёхрядный (семиместный). Стоимость кроссовера ожидается в районе 2,6 млн. рублей.