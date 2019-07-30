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30 июл 2019

В Россию привезут новый китайский пикап Foton

В Россию привезут новый китайский пикап Foton
Автор фото: фирма-производитель

В ближайшее время на российском рынке появится новое поколение пикапа Tunland от китайской компании Foton. Пока что точной информации о сроках появления новинки нет — сейчас модель проходит тесты на соответствие стандартам.

Сообщается, что у нового пикапа будет такая же силовая установка, как и у прошлой версии — 2,8-литровый турбомотор, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Помимо бензиновой версии будет еще дизельная. Привод у новых пикапов будет задний с возможностью подключить полный. В списке опций ожидаются передние противотуманные фары, задний парктроник, датчик контроля давления в шинах и кондиционер. 

Напомним, что сейчас на российском рынке доступны пикапы с бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 163 лошадиные силы, а также 2,8-литровым дизелем Cummins. Оба мотора работают в паре с «механикой». Доступны как заднеприводные модификации, так и версии с приводом на все четыре колеса.

При написании новости использовалась информация:
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