Автомобильный портал Motorpage
11 дек 2024

GAC готовит полноприводный гибридный кроссовер Trumpchi S7 с запасом хода свыше 1000 км

GAC готовит полноприводный гибридный кроссовер Trumpchi S7 с запасом хода свыше 1000 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC подала документы для сертификации своего нового полноприводного кроссовера Trumpchi S7. Благодаря этому мы узнали ряд технических характеристик будущего гибрида

GAC Trumpchi S7 оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., который работает в паре с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Привод - полный. Суммарная мощность не уточняется, но известна максимальная скорость - 185 км/ч. Сообщается, что максимальный запас хода составит чуть больше 1000 км. 

Дизайн новинки показали этой осенью на автосалоне в Гуанчжоу. Автомобиль выделился формой кузова, как у Range Rover и сложной двухъярусной оптикой. Салон, к сожалению, пока не показали. Точные габариты модели: 4900/1950/1780 мм., при колесной базе - 2880 мм. Дорожный просвет составляет - 200 мм. Комплектоваться автомобиль будет 19-дюймовыми колесными дисками.

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

Последние новости

...
GAC Aion UT

Рассекречены характеристики недорогого электрического хэтчбека GAC Aion UT

08 ноября 2024
GAC Aion RT (2024)

GAC показал дизайн электроседана Aion RT

20 сентября 2024
GAC GS3

GAC GS3, официально представленный в России, назвали самым качественным кроссовером Китая

26 июля 2024
GAC Aion V (2024)

В Китае стартовали продажи обновленного кроссовера GAC Aion V

24 июля 2024
GAC Aion V (2024)

GAC представила кроссовер Aion V второго поколения

20 июня 2024

GAC выводит на зарубежные рынки Aion Hyper GT с запасом хода в 710 км

07 июня 2024

 Новости GAC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Livan S6 Pro - livan s6 pro (2024) не бедный родственник geely Тест драйв
09 декабря 2024

Livan S6 Pro
"Не бедный родственник Geely"
BAIC BJ40 - baic bj40 (2023) cила внедорожника
Тест драйв
02 декабря 2024

BAIC BJ40
"Cила внедорожника"
Tank 500 - tank 500 blacktrail (2024) черное на черном
Тест драйв
29 ноября 2024

Tank 500
"Черное на черном"
- zontes zt 350 gk городской и пригородный
Мотоциклы
08 ноября 2024


"Городской и пригородный"

Написано новостей:

3 5 4 0 8