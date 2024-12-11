GAC готовит полноприводный гибридный кроссовер Trumpchi S7 с запасом хода свыше 1000 км

Китайская компания GAC подала документы для сертификации своего нового полноприводного кроссовера Trumpchi S7. Благодаря этому мы узнали ряд технических характеристик будущего гибрида

GAC Trumpchi S7 оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 160 л.с., который работает в паре с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Привод - полный. Суммарная мощность не уточняется, но известна максимальная скорость - 185 км/ч. Сообщается, что максимальный запас хода составит чуть больше 1000 км.

Дизайн новинки показали этой осенью на автосалоне в Гуанчжоу. Автомобиль выделился формой кузова, как у Range Rover и сложной двухъярусной оптикой. Салон, к сожалению, пока не показали. Точные габариты модели: 4900/1950/1780 мм., при колесной базе - 2880 мм. Дорожный просвет составляет - 200 мм. Комплектоваться автомобиль будет 19-дюймовыми колесными дисками.