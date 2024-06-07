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7 июн 2024

GAC выводит на зарубежные рынки Aion Hyper GT с запасом хода в 710 км

GAC выводит на зарубежные рынки Aion Hyper GT с запасом хода в 710 км
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания GAC выводит на зарубежные рынки новый электрический седан Aion Hyper GT. На родине автомобиль оценивается от 203 900 юаней (примерно 2 490 000 рублей)

GAC Aion Hyper GT - это очередной ответ американскому Tesla Model Y. Автомобиль построен на платформе GAC AEP 3.0. Его точные габариты: 4886/1885/1459 мм., при колесной базе в 2920 мм. Экспортная версия немного отличается передним бампером и более широкой палитрой цветов кузова. Помимо этого она получила систему автопилота, работающую от 34 датчиков, включая 13 камер и три лидара.

Особое внимание привлекает интерьер автомобиля. На передней панели все по современным китайским стандартам: есть крупный 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и узкая 8,8-дюймовая цифровая панель приборов. Интересно смотрится овальное рулевое колесо, а также отделочные материалы, которые включают вставки под дерево.

Aion Hyper GT оснащен одним электромотором мощностью 340 л.с. и 430 Нм крутящего момента. Привод - задний. Емкость аккумулятора составляет 80 кВт*ч. Запас хода - 710 км по циклу CLTC. Седан способен разогнаться до “сотни” за 4,9 с. Отмечается, что за 15 минутную “заправку” автомобиль может зарядиться на дальность хода в 450 км.
 

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