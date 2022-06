Genesis создаст предприятие по производству уникальных машин

Корейский премиальный бренд концерна Hyundai решил создать в своей структуре отдельное подразделение, которое займется постройкой уникальных автомобилей

Под термином "уникальный" подразумеваются, например, бронированные машины или специальные версии серийных моделей. Что-похожее делает фирма Mulliner - являясь частью структуры Bentley, компания создает на базе серийных седанов и кроссоверов уникальные машины с кастомными кузовами и дорогой отделкой.

Собственно, запуск корейского суббренда под названием "One of One" состоится в конце этого года. Руководство Genesis уверено, что такой ход поможет привлечь больше клиентов. Отметим, что сам бренд Genesis появился на мировом рынке в 2015 году. За это время компания сумела создать широкую модельную линейку, куда входят и седаны, и кроссоверы, и лимузины.