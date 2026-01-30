Автомобильный портал Motorpage
30 янв 2026

Haval готовит для российского рынка обновленный H7

Haval готовит для российского рынка обновленный H7
Автор фото: фирма-производитель

Ключевым новшеством станет иная силовая установка, которая сделает модель самой мощной в линейке бренда в России

Под капотом обновленного Haval H7 установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 2.0 литра, мощность которого увеличилась с 192 до 231 л.с. Крутящий момент вырос до 380 Нм. Одновременно мотор стал экологичнее и теперь соответствует стандарту Евро 6 вместо прежнего Евро 5. Как и ранее, двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод – полный. Динамические характеристики пока не сообщаются.

Обновления затронули и цифровую составляющую. Медиасистема для российского рынка получила интеграцию сервиса VK Видео, а также расширенные возможности индивидуальной настройки интерфейса. Для подключения гаджетов, помимо стандартных USB разъемов, добавлен современный порт USB Type C. Внешний облик и интерьер модели остались без изменений.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Haval H9 Cross Country Edition

Дизельный Haval H9 получил версию с запасом хода 1400 километров

16 декабря 2025
Haval H6L

Haval представил новый кроссовер H6L. Модель может официально появится в России

27 октября 2025

Haval готовит новую версию кроссовера Dargo, но уже с другим названием

26 августа 2025

Haval готовит обновленный Dargo

10 июля 2025

Haval показал бензиновый Raptor с обновленным дизайном

07 мая 2025
Haval F7x

Haval вывел на российский рынок обновленный кроссовер F7x

30 апреля 2025

 Новости Haval

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Jetour T2 - jetour t2 discovery (2024) для города и бездорожья
Тест драйв
20 января 2026

Jetour T2
"Для города и бездорожья"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 0 2