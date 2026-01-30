Haval готовит для российского рынка обновленный H7

Ключевым новшеством станет иная силовая установка, которая сделает модель самой мощной в линейке бренда в России

Под капотом обновленного Haval H7 установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 2.0 литра, мощность которого увеличилась с 192 до 231 л.с. Крутящий момент вырос до 380 Нм. Одновременно мотор стал экологичнее и теперь соответствует стандарту Евро 6 вместо прежнего Евро 5. Как и ранее, двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод – полный. Динамические характеристики пока не сообщаются.

Обновления затронули и цифровую составляющую. Медиасистема для российского рынка получила интеграцию сервиса VK Видео, а также расширенные возможности индивидуальной настройки интерфейса. Для подключения гаджетов, помимо стандартных USB разъемов, добавлен современный порт USB Type C. Внешний облик и интерьер модели остались без изменений.