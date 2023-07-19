Новый Haval H9 был замечен на дорогах Китая

Китайское информационное агентство опубликовала несколько изображений обновленного внедорожника Haval H9, который тестируют на дорогах в Китае

Судя по фотографиям следующее поколение H9 обзаведется новой формой кузова в стиле моделей Haval KuGou и Dargo. Автомобиль получит плоскую вертикальную заднюю часть с горизонтально открывающейся дверью багажника. Также можно заметить массивный бампер и квадратную форму светодиодных стоп-сигналов.

Напомним, что актуальное поколение Haval H9 предлагает на выбор два двухлитровых бензиновых агрегата мощностями 218 л.с. и 245 л.с, а также дизельный двухлитровый мотор мощностью 190 л.с. Все варианты комплектуются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный.