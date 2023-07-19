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19 июл 2023

Новый Haval H9 был замечен на дорогах Китая

Новый Haval H9 был замечен на дорогах Китая

Китайское информационное агентство опубликовала несколько изображений обновленного внедорожника Haval H9, который тестируют на дорогах в Китае

Судя по фотографиям следующее поколение H9 обзаведется новой формой кузова в стиле моделей Haval KuGou и Dargo. Автомобиль получит плоскую вертикальную заднюю часть с горизонтально открывающейся дверью багажника. Также можно заметить массивный бампер и квадратную форму светодиодных стоп-сигналов.

Напомним, что актуальное поколение Haval H9 предлагает на выбор два двухлитровых бензиновых агрегата мощностями 218 л.с. и 245 л.с, а также дизельный двухлитровый мотор мощностью 190 л.с. Все варианты комплектуются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод - полный. 

При написании новости использовалась информация:
ithome, Российская газета

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