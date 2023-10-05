Haval Jolion получил новую комплектацию в России

Китайская компания Haval пополнила варианты исполнения кроссовера Jolion новой комплектацией Elite Plus. Ее стоимость - 2 339 000 рублей

Таким образом, на российском рынке Jolion теперь имеет четыре варианта комплектаций: Сomfort (1 949 000 рублей), Elite (2 149 000 рублей), Elite Plus (2 339 000 рублей) и Premium (2 449 000 рублей). Главные особенности новой комплектации Elite Plus по сравнению с предыдущей версией - это экокожаная отделка салона , электропривод зеркал, 2-зонный климат-контроль, камеры кругового обзора, 7-дюймовая цифровая “приборка”,

Под капотом - бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. Мощность - 143 л.с. Крутящий момент - 210 Нм. Разгон до “сотни” - 9,8 с. Максимальная скорость - 185 км/ч. Автомобиль комплектуется 7-ступенчатым ”роботом”. Привод исключительно передний.