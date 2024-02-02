Самый популярный паркетник в России обновился

Модельный ряд марки Haval в России официально пополнился обновленным кроссовером Jolion. Стоимость рестайлинга находится в диапазоне от 1 999 000 до 2 799 000 рублей

Фактически новая модель представляет собой “спортивную” модификацию, которая выпускается в Таиланде с 2023 года. От стандартного Jolion она отличается слегка измененной внешностью. Главное, что поменялось - это рисунок решетки радиатора, который теперь состоит из вертикальных вставок и бампера, а так же появился пластиковый обвес по всему периметру автомобиля. Хромированных элементов практически не осталось. Габариты составляют: 4472/1874/1581 мм., при колесной базе в 2 700 мм.

В салоне, кроме иных вариантов отделки, ничего не поменялось. Как и прежде, на передней панели устанавливается 10-дюймовый экран мультимедийной системы, а в самых дорогих версиях - 12,3-дюймовый. В них же “приборка” тоже цифровая - 7 дюймов. Единственное нововведение - это то, что рулевая колонка теперь регулируется не только по высоте, но и по вылету.

На российском рынке стандартный переднеприводный Jolion предложен с 1,5-литровой “турбочетверкой” мощностью 143 л.с. и 210 Нм. В полноприводной модификации - 1,5-литровый турбомотор, но с чуть большей мощностью - 150 л.с. и 230 Нм. Коробка - 6-ступенчатая “механика” или 7-ступенчатый “робот”.

