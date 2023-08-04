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4 авг 2023

Представлена спортивная версия Haval Jolion

Представлена спортивная версия Haval Jolion
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Haval представила спортивную модификацию кроссовера Haval Jolion для внутреннего рынка Таиланда

Так называемая версия Haval Jolion Sport получила полностью однотонный цвет кузова (на выбор предложен черный, серый, белый и красный). Новинка обзавелась другой решеткой радиатора с вертикальными элементами, более массивными бамперами с характерными вставками, “спортивным” спойлером, а также диффузором на заднем бампере. Дополняют образ автомобиля 18-дюймовые колесные диски с новым дизайном. Салон не изменился и представлен исключительно в черном исполнении.

Таиландский спортивный Jolion оснащается гибридной силовой установкой, в основе которой лежит бензиновый турбомотор объемом 1,5 л. и электромотор. Суммарная мощность - 190 л.с. Крутящий момент - 375 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатым “роботом”. Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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