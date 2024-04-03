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3 апр 2024

Haval привезет в Россию новый кроссовер H3

Haval привезет в Россию новый кроссовер H3
Автор фото: фирма-производитель

Модельный ряд Haval в России пополнится новым кроссовером H3. Продажи начнутся в ближайшие пару месяцев

Данная модель на родном рынке дебютировала в 2022 году под названием KuGou. Это родственник DaGou, который у нас продается, как Dargo. Новинка отличается крупной решеткой радиатора с вертикальными хромированными вставками, круглыми фарами, массивным внедорожным обвесом, а также 18-дюймовыми колесными дисками с квадратными элементами. Габариты: 4520/1875/1745 мм., при колесной базе в 2710 мм. Внутри два отдельных экрана "приборки" и мультимедийной системы. Оснащение включает климат-контроль, «зимний пакет», аудиосистему с 16 динамиками, камеры кругового обзора, а также сиденья с функцией памяти положения.

Под капотом 1,5-литровый турбомотор на 143 л.с. (210 Нм) или 177 л.с. (270 Нм) в зависимости от комплектации. Привод может быть как передним, так и полным. Коробка одна - 7-ступенчатый робот с двумя "мокрыми" сцеплениями.

При написании новости использовалась информация:
Колёса.ру

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