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24 июл 2023

Стартовали продажи Haval M6 в России

Стартовали продажи Haval M6 в России
Автор фото: фирма-производитель

Официальное представительство китайской компании Haval объявило о начале продаж нового кроссовера Haval M6 в России

Haval M6 представлен в двух комплектациях: FWD MT 143 и FWD DCT 143. Ключевая разница между ними заключается в коробке передач. Базовая версия оценивается в 1 949 000 рублей и предлагает 6-ступенчатую “механику”, а комплектация подороже стоимостью 2 099 000 рублей комплектуется 7-ступенчатым  “роботом”.  

Под капотом Haval M6 расположилась бензиновая “турбочетверка” объемом 1,5 л. Мощность - 143 л.с. Крутящий момент - 202 Нм. Следует отметить, что комплектация с “роботом” имеет более динамичные показатели. Разгон до 100 км/ч - 12,7 с., когда на версии с “механикой” - 12,9 с. Более того, средний расход топлива составит - 8,7 л., а у версии с МКП - 9,2 л. Привод исключительно передний. 

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили

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