В Россию приехал новый Haval

На торговых площадках появились объявления о продаже купе-кроссоверов Haval H6S. Модель вышла всего полтора года назад. Все машины будут завозиться напрямую из Китая

В «базе» Haval H6S оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 211 лошадиных сил. Однако в Россию пригонят гибридную версию на базе турбированного полуторалитрового мотора Суммарная отдача бензоэлектрической установки составляет 243 силы.

Если говорить об оснащении, то в базовую комплектацию уже входят LED-фары и фонари, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, система кругового обзора. Разумеется, здесь присутствует и мультимедийная система, где все звуковые компоненты созданы компанией Bose.