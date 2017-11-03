Американцы из компании Henneessey сделали себе имя на доработке и глубоком тюнинге автомобилей сторонних производителей. Но есть у них отделение и по произодству собственных суперкаров, выпускаемых мелкосерийно. Модель была всего одна Venom GT, построена она на шасси Lotus и боролась за звание быстрейшего дорожного автомобиля в мире.

Пока в Bugatti, которая сохраняет за своими суперкарами титул быстрейших, готовили к премьере Chiron, в Hennessey работали над новым суперкаром. Он получил имя Venom F5 и в отличие от предыдущих поделок компании, построен на углепластиковом шасси собственной разработки компании. Кузов суперкара также полностью выполнен из углепластика.

Суперкар оснащен 7,4-литровым турбомотором с двумя турбинами, также собственной разработки. Его мощность составляет 1600 л.с. В Hennessey не сообщают цифры разгона до «сотни», но говорят о том, что до 300 км/ч суперкар разгоняется за 10 секунд, а отметку в 400 км/ч пробивает через 20 секунд после старта. Максимальная скорость заявляется на отметке в 484 км/ч.

Hennessey Venom F5 не будет прототипом, изготовленном в единственном экземпляре: компания начала прием заказов. Базовая цена составляет 1,6 миллиона долларов, предлагаемые опции обойдутся еще в 600 тысяч. Всео будет сделано 24 экземпляра Venom F5.